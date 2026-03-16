Expoagro: el crédito a tasa cero impulsó las ventas y crece la presencia de maquinaria china

La última edición de Expoagro dejó señales claras sobre el humor del campo argentino: fuerte interés por invertir, preocupación por los costos productivos y una creciente presencia de maquinaria importada, especialmente de origen chino. Así lo explicó el consultor ganadero Andrés Costamagna, quien destacó la masiva convocatoria del evento y el rol del financiamiento en la dinámica de negocios.

“La Expo Agro fue visitada por más de 300.000 productores y productoras, público en general por día, lo cual fue un éxito en concurrencia”, señaló. Según el especialista, uno de los puntos más llamativos fue la reacción del sector ante las líneas de crédito disponibles.

“Con el anuncio de tasa cero de Banco Nación, la fila que había en Banco Nación era de 3 o 4 cuadras de productores queriendo acceder a ese financiamiento”, remarcó, subrayando que el productor estaba dispuesto a invertir, pero necesitaba condiciones financieras adecuadas.

El efecto fue inmediato. La aparición de créditos a tasas competitivas generó un movimiento fuerte en el mercado de maquinaria agrícola. “Está claro que el productor estaba listo para invertir y que necesitaba las señales de financiamiento”, insistió Costamagna.

Maquinaria china y ajuste de precios

Una de las novedades más visibles de la exposición fue la creciente presencia de maquinaria, camiones y camionetas provenientes de China, que compiten directamente con equipos tradicionales por su precio. “La novedad de este año es que mucha maquinaria, muchas camionetas y muchos camiones que estaban en la muestra eran chinos y valían alrededor de la mitad de lo que valía su competencia de otro origen”, explicó.

Sin embargo, el comportamiento de compra no fue uniforme. El consultor indicó que los grandes contratistas suelen priorizar marcas tradicionales por la confiabilidad operativa. “El contratista argentino elige las marcas tradicionales que le dan confianza y no opta por los nuevos sustitutos”, afirmó.

En cambio, el productor más chico sí observa con interés las alternativas más económicas. “El productor con menos capacidad de inversión estaba mirando más la maquinaria china porque valen la mitad y le parece algo atractivo”, sostuvo.

Este escenario generó un reacomodamiento en el mercado. “Claramente el efecto de baja de precios estaba en el mercado de la maquinaria”, señaló Costamagna, al explicar que la competencia obligó a ajustar valores en equipos de otras procedencias.

Retenciones, costos y ganadería

Más allá del dinamismo comercial de la muestra, la situación económica del agro sigue marcada por tensiones, especialmente para los agricultores que trabajan con campos arrendados.

“Los agricultores que están alquilando tienen una situación muy incómoda fruto de los precios internacionales, sobre todo en soja”, advirtió. Según explicó, los derechos de exportación todavía generan presión sobre la rentabilidad.

En ese contexto, la eventual reducción de retenciones sigue siendo una expectativa del sector, aunque por ahora sin definiciones inmediatas. “Seguramente a lo largo del año, si se logra equilibrar la cuenta fiscal, haya la señal de menor reducción de los derechos a exportación, pero por ahora no parece que sea de inmediato”, indicó.

En cuanto a la ganadería, el balance de Expoagro fue positivo en volumen, aunque más moderado en precios. “171.000 cabezas rematadas en el ámbito de Expoagro”, destacó.

Sin embargo, el mercado mostró una dinámica más calma que en años anteriores. “Los precios se empiezan a tranquilizar” afirmó Costamagna, al explicar que la menor disponibilidad de financiamiento a 12 meses limitó la presión alcista. “La cantidad de hacienda fue récord, pero con precios habituales, normales, nada de lo que se esperaba en los previos”, concluyó.

