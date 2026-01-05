Un banco oficial ofrece préstamos de hasta $5 millones para las vacaciones: cómo gestionarlo

El Banco Nación presentó el programa “Viaja +” para esta temporada de verano en Argentina, que incluye un préstamo de hasta $5.000.000 a pagar hasta en 18 cuotas.
Los beneficios se pueden aplicar a 2.500 prestadores adheridos en todo el país y, adicionalmente, la entidad ofrece a sus clientes la posibilidad de operar a través de “BNA Viajes”, el portal dedicado al turismo.
El préstamo se gestiona solamente a través de la aplicación “BNA+”, por un monto de hasta $5.000.000, con una tasa fija del 28% TNA y para pagar en 9, 12, 15 y 18 meses en balnearios, hotelería y hosterías adheridas al programa.
Pueden acceder al préstamo toda persona humana apta crediticiamente a partir de los 18 años, así como jubilados. También pueden acceder quienes no son clientes del banco. Para ello deben descargar BNA+ y consultar si tiene una oferta disponible.
Cómo solicitar el préstmo
- Consultar el listado de comercios adheridos.
- Verificar en BNA+ la oferta del préstamo.
- Muy importante: ponerse en contacto con el comercio para confirmar la disponibilidad del servicio para avanzar con la reserva, dado que al momento de aceptar los términos y condiciones del préstamo, los fondos serán acreditados y transferidos al prestador turístico seleccionado.
- Ingresar nuevamente a BNA+, elegir el monto y plazo para financiar la reserva de forma parcial o total. En este paso, se deberá completar el CUIT del proveedor turístico seleccionado para poder finalizar la solicitud.
Otros beneficios
El programa también incluye, pagando con MODO desde BNA+: 10% de ahorro y hasta 6 cuotas en balnearios, 20% de ahorro por compra en “camino gastronómico” y productos regionales y 10% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés en pasajes nacionales. Además, ofrece 12 cuotas sin interés para hotelería y hosterías, alquiler de auto y agencias de turismo.
“Con estas medidas, el Banco amplía su rol en el financiamiento del consumo interno en un contexto de recuperación de la actividad turística con el objetivo de facilitar decisiones de gasto planificadas, formales y accesibles, fortaleciendo la demanda sin generar desequilibrios”, señalaron desde la entidad.
LM