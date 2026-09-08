RDC: Reino Unido busca modificar los algoritmos de las grandes tecnológicas para limitar las noticias falsas

El Parlamento británico analiza una propuesta para modificar el funcionamiento de los algoritmos de las grandes plataformas tecnológicas, con el objetivo de limitar la circulación de noticias falsas y favorecer contenidos provenientes de medios regulados. La iniciativa plantea establecer nuevas reglas para las empresas que administran las principales redes sociales.

En la Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Enrique Zattara explicó que la propuesta surgió de un trabajo previo realizado por el Partido Laborista y plantea que las plataformas prioricen determinadas fuentes informativas. “Esto parte de una encuesta, de un trabajo previo a las elecciones que había hecho el Partido Laborista”, señaló, en referencia al documento titulado Una nueva dirección estratégica para los medios en UK.

La propuesta británica para regular los algoritmos

El proyecto busca establecer reglas específicas para las grandes empresas tecnológicas que administran las principales redes sociales. “De lo que se trata es de plantear un reglamento que obligue a las grandes tecnológicas que manejan las redes sociales a modificar sus algoritmos”, detalló Enrique Zattara.

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El objetivo sería que las plataformas prioricen determinadas fuentes informativas frente a contenidos de origen dudoso. “Crear algoritmos particulares donde en cada caso se le dé preeminencia en la llegada de la información al usuario a agencias consolidadas”, sostuvo Enrique Zattara.

La propuesta apunta especialmente a medios que se encuentran sometidos a controles profesionales y códigos de ética. “A las que están reguladas en general por los códigos éticos propios de la profesión en cada país”, precisó.

Trump y Estados Unidos cuestionan la regulación británica

La iniciativa generó rápidamente una reacción del gobierno estadounidense, que considera que una regulación de este tipo podría afectar la libertad de expresión y limitar la actividad de las empresas tecnológicas.

“Inmediatamente antes del debate, en cuanto surgió esta idea, lo primero que hizo la Embajada de los Estados Unidos presentó un reclamo”, relató Enrique Zattara.

Según explicó, el planteo estadounidense sostiene que no debería imponerse este tipo de obligaciones a las plataformas. “Decían que eso era una ley incorrecta, que no se podía imponer nada a las empresas porque eso era falta de libertad de expresión”, señaló.

El conflicto tiene además una dimensión económica y geopolítica, debido al origen de las principales compañías que podrían verse afectadas por la regulación.

“También sabemos que todas las principales tecnológicas que se ven afectadas por este tema son fundamentalmente norteamericanas”, remarcó Enrique Zattara.

Para el periodista, el debate recién comienza y podría generar nuevas tensiones entre Londres y Washington. “Este tema se iba a debatir hoy, va a tener mucha cola”, anticipó, al tiempo que consideró que la discusión tendrá continuidad en los próximos días.