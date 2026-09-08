RDEco: las Pymes enfrentan tasas de interés del 80% y una cadena de pagos cada vez más deteriorada

Las condiciones que enfrentan las empresas volvieron a poner en debate la competitividad de la economía argentina y las dificultades para sostener la actividad productiva. El tipo de cambio, la productividad y el acceso al financiamiento aparecen como algunos de los factores que inciden sobre las decisiones de inversión y el funcionamiento de las Pymes.

En Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, Mauro González, Pablo Moldovan y Juan Pablo Perojo analizaron el escenario que atraviesan las empresas. La discusión incluyó la necesidad de mejorar la productividad, las dificultades para acceder al crédito, el costo financiero y el deterioro de la cadena de pagos.

Tipo de cambio, productividad y empresas

Mauro González planteó que un tipo de cambio más competitivo es necesario para la industria, aunque advirtió que no alcanza por sí solo: “Un dólar nos hace más competitivo, pero no es lo único”. Para el empresario, la productividad también depende de la inversión: “Tiene mucho que ver con la inversión en tecnología, tiene mucho que ver con los recursos humanos, con la formación, con la capacitación”.

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González cuestionó además el rumbo productivo y sostuvo que el país necesita una estrategia de largo plazo. “Nuestra matriz productiva depende de las importaciones”, explicó, y remarcó la necesidad de combinar exportaciones con producción local: “Creemos fundamental en armar un plan a largo plazo que trascienda en los gobiernos y que no se toque”.

Pymes, crédito y tasas de interés

Pablo Moldovan sumó un dato sobre el tejido empresario: “Argentina está con una tasa de destrucción de empresas relativamente alta, pero fundamentalmente está con una tasa de creación de nuevas empresas bajísima”. Según el economista, se trata de una señal de “anemia económica”, vinculada a una demanda interna deprimida.

Desde la perspectiva contable, Juan Pablo Perojo advirtió sobre las dificultades para acceder al financiamiento. “Las SSGR están lejos, que los bancos ni hablar”, señaló, y reclamó mecanismos que permitan a las Pymes acceder a crédito.

Juan Pablo Perojo también puso el foco en el destino de ese financiamiento: “El crédito no es para capital de trabajo, para gastos corrientes”. En paralelo, alertó sobre el deterioro de las cobranzas: “La cadena de pagos está tendiendo a cortar en muchos sectores”.

Cadena de pagos y riesgo de cierre

Mauro González describió el costo financiero que enfrentan las empresas: “Nosotros estamos descontando cheques a una tasa del 80%”, y cuestionó la viabilidad de producir bajo esas condiciones: “¿Qué proyecto productivo es sostenible con esto?”.

El empresario advirtió que la crisis puede profundizarse si las Pymes comienzan a acumular incumplimientos. “La PYME, primero, deja de pagarle al Estado, deja de pagar los impuestos. Después, que no puede pagar los impuestos, deja de pagar a los proveedores”.

Y cerró con una advertencia sobre el impacto de esa dinámica: “Después, tiene que dejar de pagar los salarios, y la empresa empieza a entrar en un pozo que se vuelve inevitable y el paso posterior, lamentablemente, es el cierre”.