Centenares de PYMES argentinas paralizadas por la falla del servidor de un reconocido hosting

Una falla ocurrida en la infraestructura tecnológica de la compañía más grande de registro de dominios y alojamiento web de nuestro país, congeló las operaciones de centenares de PYMES en toda Argentina.

Según el portal La Voz, el problema arrancó el pasado domingo 30 de agosto a la mañana en el nodo Nova, de la compañía rosarina DonWeb, y dejó sin servicio a una gran cantidad de empresas que dependen de sus servidores para poder trabajar. También sufrieron inconvenientes aplicaciones como Acqua TV Digital. El problema afectó a todas las plataformas y cloud servers que se encuentran alojados en Nova.

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En su página web, DonWeb ha ido actualizando el problema que enfrenta. En su primer mensaje al respecto, publicado el pasado 30 de agosto a las 09:23, la empresa expresó: “Nuestro equipo técnico ha logrado identificar la causa de los inconvenientes y ya se encuentran trabajando en restablecer el servicio a la mayor brevedad posible”.

Y luego agregaron: "A continuación, te brindamos detalles sobre el mismo: Alcance: Nodo Nova. Nivel de afectación: 100% inaccesibles. Enfocamos todos nuestros esfuerzos en resolver el inconveniente y reestablecer el servicio a la normalidad lo antes posible. Por este medio iremos publicando actualizaciones del estado de la incidencia, hasta resolver la misma”.

El último informe de DonWeb sobre el problema con el nodo Nova

En su última actualización de estado, publicado este 1 de septiembre a las 21:46 horas, la empresa comienza expresando: “Nuestros equipos de Infraestructura y Redes continúan trabajando de manera prioritaria y sostenida sobre la recuperación del nodo NOVA. El proceso viene avanzando favorablemente y se están completando de manera progresiva las tareas necesarias para restablecer la infraestructura”.

Y luego detallan: Estado actual: Recuperación del nodo: El proceso de recuperación del nodo NOVA continúa avanzando de manera favorable, bajo un esquema controlado y con las verificaciones correspondientes en cada etapa”.

Para sumar: “Estado de las máquinas virtuales: Durante esta primera fase, las máquinas virtuales alojadas en el nodo permanecerán apagadas hasta finalizar completamente la recuperación y estabilización de la infraestructura. Integridad de la información: La decisión de mantener las máquinas virtuales apagadas responde a una medida preventiva y técnica, orientada a preservar la integridad de la información y minimizar cualquier riesgo durante el proceso de recuperación”.

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Tras esa introducción explican: “Segunda fase: Una vez que el nodo NOVA se encuentre completamente restablecido y estabilizado, se dará inicio a una segunda etapa, en la que comenzaremos con el encendido de los Cloud Servers de manera progresiva, controlada y monitoreada, realizando las validaciones necesarias en cada instancia”.

Y finalizan el tema explicando: “Tiempo de resolución: Si bien la recuperación del nodo presenta avances favorables, por el momento no contamos con un tiempo estimado de finalización que podamos confirmar. A medida que el proceso avance y dispongamos de información concreta, comunicaremos las novedades correspondientes”.

DonWeb informando de la situación del servicio en su página oficial de X

La empresa expresa: “Entendemos la importancia de contar con sus servicios operativos y el impacto que esta situación puede generar. El trabajo continúa de forma prioritaria, siguiendo un proceso controlado que permita avanzar en la recuperación sin comprometer la integridad de la información.

Y agregan: “Agradecemos la paciencia y comprensión durante este proceso. Continuaremos informando los avances relevantes y actualizando este estado hasta alcanzar la normalización progresiva de los servicios”.