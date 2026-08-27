Gonzalo Martínez Mosquera cuestionó en RDEco la reforma del Banco Central: "Está muy alejado de las urgencias que tienen las PYMES"

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central genera expectativas en los mercados, pero también fuertes interrogantes entre especialistas. Para Gonzalo Martínez Mosquera, la iniciativa está lejos de las necesidades más inmediatas de las pequeñas y medianas empresas: “Lo que veo, lo primero que veo, es que está muy alejado de las urgencias que tienen las PYMES hoy en día”.

El analista reconoció que la independencia de la autoridad monetaria tiene respaldo en la teoría económica, aunque planteó una discusión política sobre quién debería conducirla: “La teoría económica habla muy a favor de la independencia del Banco Central”. Al mismo tiempo, se preguntó qué ocurriría si el presidente de la entidad no estuviera alineado con el Gobierno y quién asumiría el costo político frente a una eventual suba de la inflación.

La reforma y el financiamiento del Tesoro

Uno de los puntos centrales de la propuesta es limitar el financiamiento directo del Tesoro por parte del Banco Central. Martínez Mosquera consideró que la prohibición de comprar bonos en licitaciones primarias podría generar efectos indirectos sobre las tasas y la liquidez.

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“El Tesoro, en definitiva, puede vender ese bono en el mercado secundario”, explicó, y sostuvo que esa operación podría retirar liquidez del mercado y generar “una presión al alza” sobre la tasa de interés.

Para el economista, además, la discusión sobre la emisión monetaria no puede analizarse de manera aislada: “La monetización o no monetización del déficit, si el Banco Central persigue una política de tasa de interés o del agregado base monetaria, en definitiva, no es una opción”.

Santiago Llull puso el foco en otra cuestión: qué sucederá con las funciones que actualmente cumple el Banco Central de la República Argentina si la reforma concentra su objetivo. “Si vos te quedás con un único rol, ¿qué pasa con todos los roles que tenía el Banco Central de la República Argentina?”, planteó.

El especialista también cuestionó quién controlará a las entidades financieras: “¿Quién va a controlar a los bancos?”. Y resumió su preocupación con una metáfora: “¿Vas a controlar el zorro al gallinero?”.

Llull consideró que la reforma debería haber tenido un alcance más acotado: “La carta orgánica debería haber modificado solamente algunos puntos y no todo”. Frente a una modificación integral, concluyó: “Cuando se modifica todo, a mí déjame dudar”.