En RDC revelaron que un exagente marroquí ofrece información del teléfono de Pedro Sánchez a cambio de protección

La crisis en Ceuta sumó nuevas dificultades con el regreso a las aulas, en un contexto marcado por las preocupaciones de las familias y un fuerte despliegue de seguridad en los colegios. Según Marcelo Molina, la asistencia alcanzó el 70%, mientras muchos padres decidieron no enviar a sus hijos por motivos de seguridad o higiene.

En la Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Marcelo Molina también analizó las protestas durante la visita del ministro del Interior y una nueva derivación de la crisis vinculada con el caso Pegasus. El supuesto ofrecimiento de información sobre el teléfono de Pedro Sánchez podría sumar una dimensión de espionaje internacional al conflicto.

Regreso a las aulas con un fuerte despliegue de seguridad

La crisis en Ceuta entró en una nueva etapa con el regreso a las aulas, aunque la asistencia quedó lejos de los niveles habituales en España. Según Marcelo Molina, “oficialmente comenzaron las clases, se calcula, lo dijo la ministra de Educación, que la asistencia fue de un 70 %”.

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El temor de las familias está vinculado tanto a la seguridad como a las condiciones de higiene de calles y establecimientos. “Muchos padres no quisieron llevar a los chicos al colegio o por temas de seguridad o por temas de higiene”, explicó el periodista.

El despliegue de seguridad dentro de las escuelas generó además una imagen inusual para España. “Había policías, había personal del ejército, había guardias civiles y había seguridad privada dentro de los colegios”, describió Marcelo Molina.

La situación también modificó las rutinas familiares. “Muchos de esos chicos iban y volvían solos del colegio y ahora los padres tienen que interrumpir sus tareas porque no se animan a dejarlos solos”, señaló.

En medio de la tensión, el ministro del Interior visitó Ceuta y fue recibido con protestas por parte de vecinos. “Fue abucheado por todos los vecinos, le gritaban traidor”, relató Marcelo Molina. En contraste, el ministro fue recibido con aplausos por inmigrantes alojados en uno de los centros que visitó: “Fue realmente contrastante que la gente de Ceuta lo abucheara y los inmigrantes lo aplaudieran”.

Pegasus y la supuesta información sobre Pedro Sánchez

La crisis suma ahora una dimensión de espionaje internacional. El foco está puesto en un exintegrante de los servicios de inteligencia marroquí que, según Marcelo Molina, estaría en España y buscaría negociar protección a cambio de información.

“Él lo que quiere es negociar una especie de inmunidad y protección a cambio de ofrecer 2,6 gigas de información de ese teléfono”, afirmó el periodista, en referencia al celular de Sánchez.

El supuesto material podría incluir fotografías, audios, mensajes y otros archivos. “Los expertos dicen que podría haber entre 1.300 y 2.600 fotos, hasta 50 minutos de audio, archivos, mensajes, contactos, llamadas”, detalló.

Marcelo Molina advirtió que la información, si efectivamente existe, podría tener consecuencias políticas: “Puede ser determinante”, sostuvo.

Sobre los posibles intereses detrás del ofrecimiento, fue contundente: “Seguramente no”, respondió al ser consultado sobre si la propuesta era gratuita. Y agregó: “No le conviene a Marruecos, no le conviene a España y no se sabe cuántos más países pueden estar metidos en esto”.

En ese escenario, Marcelo Molina también puso el foco sobre Francia: “Es muy difícil que Francia y sus poderosos servicios de inteligencia no sepan en qué anda Marruecos”, concluyó.