El Gobierno define su agenda por Malvinas y prepara el proyecto de soberanía

La mesa política del Gobierno mantuvo este martes una nueva reunión de trabajo en la Casa Rosada, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la que se repasaron distintos temas de gestión y la agenda legislativa del oficialismo.

El principal eje del encuentro fue la agenda vinculada a Malvinas. Para ello participaron especialmente el ministro de Defensa, Carlos Presti, y el canciller, Pablo Quirno, quienes detallaron los avances del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que el Gobierno prevé presentar la próxima semana en la Cámara de Diputados.

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Según se informó tras la reunión, la iniciativa buscará profundizar y endurecer las sanciones contra las empresas que realicen negocios en las Islas Malvinas, además de incorporar otras medidas vinculadas con la defensa de la soberanía argentina.

En ese marco, Presti presentó además el proyecto de la Base Naval Integrada y del Polo Logístico que el Gobierno impulsará en Tierra del Fuego. Como parte de ese plan, se definió que tanto el ministro de Defensa como el canciller viajarán este viernes a la provincia para recorrer la zona donde se instalará el obrador y acelerar el inicio de la construcción de la base.

Durante el encuentro también se adelantó que en las próximas horas serán sancionadas nuevas empresas internacionales que operan en las islas sin autorización argentina, luego de las primeras 45 empresas y personas notificadas durante el último fin de semana.

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En otro tramo de la reunión, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentó un análisis sobre los convenios viales que el Ejecutivo viene firmando con distintas provincias.

Del encuentro participaron Karina Milei; Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Defensa, Carlos Presti; el canciller, Pablo Quirno; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

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El poroteo en el Congreso y los proyectos en agenda

Además de las medidas vinculadas a Malvinas, la mesa política repasó los proyectos que se encuentran en tratamiento en ambas cámaras del Congreso y el escenario que enfrenta el oficialismo para las próximas sesiones. El análisis estuvo a cargo de Martín Menem y Patricia Bullrich, quienes evaluaron el estado de las iniciativas y los apoyos con los que cuenta el Gobierno.

El intercambio se produjo en la previa de la sesión convocada por la oposición para este miércoles, en la que buscará avanzar con los proyectos sobre morosidad y emergencia en discapacidad. El oficialismo trabaja para evitar que la oposición alcance el quórum de 129 diputados y, al mismo tiempo, sigue de cerca el poroteo para determinar cuántos legisladores están dispuestos a bajar al recinto.

Según el relevamiento que manejaba el Gobierno, la oposición contaría con 131 diputados, dos menos que los 133 votos que había reunido en una sesión anterior. El cálculo incluye a 93 diputados de Unión por la Patria, 15 de Provincias Unidas, 7 de Argentina Federal, 2 de la Coalición Cívica, 2 de Encuentro Federal, 3 de Elijo Catamarca, 4 del Frente de Izquierda, 1 de Coherencia, 1 de Defendamos Córdoba, 1 de La Neuquinidad y 1 de Primero San Luis.

En paralelo, el oficialismo deberá ordenar su agenda legislativa de las próximas semanas, que incluye la presentación del Presupuesto 2027, prevista para el 15 de septiembre, y el tratamiento de otros proyectos que ya se encuentran en el Congreso.