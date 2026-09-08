El Gobierno rechazó un desenganche salarial en la Justicia y defendió el proyecto de Intangibilidad

El ministro de Hacienda y Finanzas del Chaco, Alejandro Abraam, rechazó que el proyecto de intangibilidad salarial para magistrados y funcionarios judiciales implique romper el esquema que actualmente vincula las remuneraciones dentro del Poder Judicial. La aclaración se produjo después de las protestas realizadas por empleados del sector contra la iniciativa impulsada por el Gobierno provincial.

“La ley de enganche sigue vigente. No hay ninguna derogación de la ley de enganche”, sostuvo Abraam este martes en declaraciones a Radio Libertad. El funcionario buscó así responder al principal planteo de los gremios judiciales, que advierten que el nuevo mecanismo podría provocar que los salarios de jueces y funcionarios avancen por una vía diferente a la del resto de los trabajadores.

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El Gobierno sostiene que debe cumplir una sentencia firme

Abraam explicó que el proyecto enviado por el gobernador Leandro Zdero a la Legislatura tiene como objetivo instrumentar el cumplimiento de una resolución judicial derivada de la histórica causa “Alonso de Martina”, vinculada con los reclamos salariales de magistrados y funcionarios.

“El proyecto de ley es a los fines de cumplir una sentencia para quienes son actores en la causa”, afirmó. Según planteó, el Ejecutivo provincial debe encontrar un mecanismo que permita reconocer el concepto de intangibilidad salarial establecido judicialmente para los demandantes.

El ministro recordó además la vigencia de la Ley 3424-A, que creó un sistema de recomposición a partir de la comparación entre las remuneraciones judiciales del Chaco y las de otras provincias del Nordeste. Ese esquema utiliza como cargo testigo al juez de Cámara y contempla correcciones cuando se detectan diferencias con el promedio regional.

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La discusión por el “enganche” de los trabajadores judiciales

El nuevo proyecto prevé que magistrados y funcionarios alcancen de manera progresiva la media salarial nacional, mediante actualizaciones semestrales durante un período de dos años. Precisamente ese mecanismo encendió las alertas entre los trabajadores judiciales, que reclaman garantías de que las mejoras también repercutan sobre sus haberes.

Abraam negó que exista una ruptura del sistema. “La ley de enganche madre establece un ministro del Superior Tribunal en un 100% y de ese cargo vienen bajando los porcentajes. Esa ley de enganche sigue vigente”, explicó. También sostuvo que continuará aplicándose el actual mecanismo de Ajuste por Revisión.

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La discusión escaló esta semana con una protesta encabezada por trabajadores del Poder Judicial del Chaco, quienes cuestionan que se consolide una estructura salarial diferenciada entre magistrados y funcionarios alcanzados por los fallos y el resto del personal.

Sobre el impacto fiscal de la iniciativa, Abraam evitó brindar una cifra concreta. Señaló que el Ministerio de Hacienda realizó proyecciones y adelantó que el mayor efecto comenzará a sentirse en el Presupuesto 2027, debido a que la convergencia hacia la media nacional se implementará gradualmente durante los próximos dos años.