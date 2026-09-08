Cuáles son las tres provincias que ya recibieron ATN en septiembre

Tres provincias recibieron Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en el inicio de septiembre, luego que en agosto no hubo giros por esta vía a los estados subsoberanos.

Jujuy y La Pampa recibieron $3.500 millones, mientras que Misiones captó $5.000 millones. De ese modo, el total repartido fue de $ 12.000 millones en lo que va del mes, según un informe de la consultora Politikón publicado por NA.

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ATN

Para el caso de Jujuy, se trata del cuarto ATN recibido en el año, dado que ya había recibido $ 3.000 millones en febrero, $ 2.000 millones en marzo y $ 5.000 millones en julio. De esta forma, en lo que va del año acumula unos $ 13.500 millones en el año.

En el caso de Misiones, es el quinto envío de ATN durante 2026: los $ 5.000 millones de septiembre se suman a la misma cantidad recibida en julio, los $ 5.500 millones de marzo y abril y los $ 4.000 millones de febrero. En el año, totaliza $ 25.000 millones recibidos por esta vía.

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Primer ATN para La Pampa

La Pampa es el primer ATN del año y también el primero en lo que va de la gestión Milei: el último aporte que había captado la provincia fue en diciembre 2023, previo al cambio de Gobierno.

De este modo, son quince las provincias que recibieron ATN en lo que va del año, por un total de $ 163.000 millones. El ranking está encabezado por Misiones ($ 25.000 millones), seguido de Entre Ríos ($ 15.000 millones) y Corrientes y Mendoza ($ 14.000 millones en cada caso).