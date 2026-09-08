No habrá clases en Corrientes el 11 y el 21 de septiembre: los motivos

El Ministerio de Educación de Corrientes confirmó una rectificación en el calendario escolar vigente para el noveno mes del año. A través de la Resolución N° 3077, firmada el 7 de septiembre de 2026, la cartera educativa dispuso que no habrá clases en la provincia los días viernes 11 y lunes 21 de septiembre.

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La medida modifica de manera parcial lo establecido en la Resolución Ministerial N° 4706, dictada el 27 de noviembre de 2025. Aquella normativa contemplaba únicamente el asueto del 11 de septiembre por el Día del Maestro.

Con la rectificación oficial, se suma el 21 de septiembre, fecha en la que se conmemora el Día del Estudiante.

Alcance de la medida en toda la provincia

El documento oficial especifica que la suspensión de las jornadas lectivas regirá para "todos los niveles y los Centros de Educación Física". La decisión abarca a los establecimientos de gestión pública y privada dependientes de la jurisdicción provincial.

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De esta manera, el sistema educativo correntino contará con dos jornadas sin actividad escolar durante septiembre, garantizando el cumplimiento de los asuetos institucionales previstos para la comunidad docente y estudiantil.