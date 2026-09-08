Chaco aumentó las multas de tránsito: las sanciones pueden superar los $2,3 millones

El Gobierno de Chaco promulgó una reforma al Código de Faltas provincial que incrementa las sanciones para distintas infracciones de tránsito consideradas peligrosas. Con el nuevo esquema, algunas conductas podrán ser castigadas con multas superiores a los $2,3 millones, arresto e incluso inhabilitación para conducir.

La modificación fue establecida mediante la Ley 4257-J y promulgada a través del Decreto 2064, firmado el 5 de septiembre. Una de las principales novedades es que las multas pasan a calcularse en función del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), por lo que sus valores se actualizarán junto con ese indicador.

Con un salario mínimo de $383.800 vigente desde septiembre, las sanciones más altas pueden alcanzar los seis SMVM, equivalentes actualmente a $2.302.800. Para determinadas faltas, la normativa contempla además arrestos de hasta 30 días.

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Cuáles son las infracciones con las sanciones más altas

Entre las conductas alcanzadas aparecen circular a exceso de velocidad en zonas pobladas o de manera peligrosa, atravesar un semáforo en rojo, conducir en contramano y cruzar pasos a nivel con las barreras bajas.

También se endurecen las consecuencias para quienes obstaculicen el paso de ambulancias, bomberos o vehículos policiales, participen u organicen competencias de velocidad sin autorización o estacionen en lugares prohibidos cuando esa conducta genere un riesgo grave para terceros.

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Nuevas exigencias y posibles secuestros de motos

La reforma incorpora también infracciones específicas para motociclistas. Se prevén sanciones por circular sin las luces reglamentarias, con fallas graves en los frenos, sin los espejos retrovisores exigidos o por transportar acompañantes sin casco homologado.

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En esos casos, además de las multas o el arresto correspondiente, la autoridad podrá disponer el secuestro preventivo de la motocicleta hasta que sean corregidas las irregularidades. Ante faltas consideradas graves también podrá aplicarse una inhabilitación para conducir de hasta 180 días, junto con el retiro de la licencia.

La ley suma, por otra parte, un componente preventivo al modificar el Régimen de Tránsito y Seguridad Vial para incorporar jornadas de capacitación y concientización en escuelas secundarias. Así, la Provincia combina sanciones más severas con actividades destinadas a reforzar la educación vial.