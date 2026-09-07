Quiebra de Musimundo: cómo y hasta cuándo reclamar las indemnizaciones

Tras la quiebra firme decretada sobre la firma Carsa S.A. por el Juzgado Civil y Comercial N.° 23 de Resistencia, Chaco, cerca de 100 trabajadores correntinos de la cadena Musimundo iniciaron las gestiones legales para intentar percibir los haberes adeudados y las indemnizaciones correspondientes. La caída de la comercializadora generó el cierre masivo de sucursales en la región del NEA y en la provincia de Buenos Aires.

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Ante el cese de actividades y los despidos notificados formalmente vía telegrama, uno de los abogados que representa a los empleados, Gonzalo Saravia, detalló que el plazo límite para formalizar el reclamo judicial vence el próximo 6 de noviembre. Los exempleados deben presentarse dentro del concurso judicial como acreedores para acreditar las acreencias pendientes, entre las que figuran los sueldos del mes de agosto.

Fuero de atracción y tramitación del reclamo

El representante legal enfatizó la importancia de canalizar las actuaciones exclusivamente a través del juzgado que tramita la quiebra en la capital chaqueña, desestimando la opción de demandas laborales individuales o presentaciones administrativas aisladas.

"Es importante difundir a los trabajadores que no realicen otro tipo de instrumento jurídico, como por ejemplo un juicio laboral o ir a la Secretaría de Trabajo, porque el fuero de atracción va a ser el juzgado 23", advirtió Gonzalo Saravia a radio Dos.

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El letrado remarcó que iniciar trámites fuera de ese expediente solo dilatará los tiempos para fijar la masa total de pasivos y proceder a la posterior liquidación.

Prioridad de cobro y Fondo de Desempleo

Dentro del marco concursal, la ley reconoce a los excolaboradores de Musimundo en calidad de "acreedores privilegiados". Esta categoría les otorga prioridad absoluta de cobro al momento en que la Justicia proceda con el remate o liquidación de los bienes declarados por la empresa, entre los que se incluyen locales, vehículos y mercadería disponible.

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En paralelo a la espera de las resoluciones judiciales, se recomendó a las familias afectadas tramitar de forma inmediata el subsidio por desempleo ante la ANSES utilizando la notificación fehaciente de despido.

La medida busca amortiguar el impacto económico urgente generado por la falta de pago del último haber mensual.