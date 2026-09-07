Judiciales de Chaco protestaron contra el “desenganche” salarial y amenazaron con un paro

Trabajadores del Poder Judicial de Chaco encabezaron este lunes una protesta contra el proyecto que propone llevar gradualmente los salarios de magistrados y funcionarios alcanzados por fallos de intangibilidad hacia la media nacional. El principal cuestionamiento gremial apunta al posible “desenganche” salarial entre los jueces y el resto de los empleados judiciales.

La concentración se desarrolló mientras representantes del Ejecutivo y magistrados mantenían una reunión en la Cámara en lo Contencioso Administrativo. El proyecto crea un concepto de “Intangibilidad” exclusivo para quienes están comprendidos en las sentencias de la causa “Alonso de Martina”, con una equiparación que avanzará durante dos años hasta cubrir el 100% de la diferencia con la media nacional.

Chaco busca equiparar en dos años los salarios de jueces con el promedio nacional

“No hay Justicia sin los trabajadores”

Los empleados remarcaron que, aunque el proyecto mantiene para ellos el Adicional Remunerativo y el Ajuste por Revisión, su preocupación es perder el mecanismo de vinculación con la evolución salarial de los magistrados. “Nosotros lo único que pretendemos es que nos den lo nuestro, que es nuestro derecho, nuestro salario y tener un mecanismo digno de actualización”, sostuvo uno de los dirigentes durante la protesta.

“No hay Justicia sin los trabajadores”, fue una de las consignas repetidas durante el acto. Los representantes gremiales remarcaron que el funcionamiento del Poder Judicial no depende solamente de los magistrados: “No hay Justicia sin el escribiente, no hay Justicia sin el auxiliar, no hay Justicia sin aquel trabajador que va todos los días y pone su grano de arena”.

También cuestionaron que se avance con un régimen diferenciado. “Los trabajadores siempre peleamos por el salario de todos, no excluimos a nadie, ni siquiera a ellos”, afirmaron, y advirtieron que no aceptarán que la solución al reclamo histórico de los jueces termine ampliando la brecha salarial dentro del Poder Judicial.

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La advertencia de un paro

El secretario general de la Unión de Trabajadores Judiciales del Chaco, Walter Bernard, dejó abierta la posibilidad de profundizar el conflicto: “Si tenemos que ir al paro, vamos a ir al paro”. Otro de los dirigentes fue en la misma línea: “Esta lucha empieza, esta lucha va a continuar y no vamos a parar hasta que ellos cesen en la violación de nuestros derechos”.

Pese al tono de las advertencias, los gremios reclamaron abrir una instancia de negociación antes de avanzar con medidas de fuerza. “Siempre estamos dispuestos al diálogo y queremos el diálogo. Queremos sentarnos todos a discutir esta situación porque entendemos que a todos les afecta”, señalaron. Ahora buscarán llevar el reclamo también a la Cámara de Diputados, donde deberá debatirse el proyecto.