Buscan reactivar 119 viviendas paralizadas por Nación en Corrientes

La senadora provincial del Partido Justicialista, Celeste Ascúa, mantuvo un encuentro de trabajo con el ministro Secretario General de la Gobernación, Juan Pablo Fornaroli, con el objetivo de abordar la paralización de las 119 viviendas del programa Procrear en la ciudad correntina de Paso de los Libres. El proyecto urbanístico quedó detenido con un 60% de avance físico tras el corte de financiamiento por parte del Gobierno nacional.

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Durante la reunión, que se extendió por más de una hora, la legisladora expuso la urgencia de atender el déficit habitacional en la comuna fronteriza, remarcando que existen unidades habitacionales próximas a su finalización.

"El déficit habitacional es un problema gravísimo. Independientemente de los colores políticos, nuestra función como senadora es acercarle esa inquietud", señaló la parlamentaria, quien confirmó que el Poder Ejecutivo provincial analiza alternativas financieras para retomar las obras de infraestructura.

Críticas a la interna partidaria y foco en la crisis social

En el plano político, la senadora fundamentó la necesidad de suspender las discusiones sobre candidaturas y contiendas electorales internas dentro del Partido Justicialista de Corrientes, argumentando que el escenario socioeconómico requiere un abordaje institucional inmediato en el territorio.

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"Hablar de candidatos y hablar de internas me parece una falta de respeto hacia la gente, en particular la gente de Paso de los Libres", enfatizó Celeste Ascúa. En esa línea, la representante legislativa advirtió sobre el agravamiento de las problemáticas sociales en la región, puntualizando en la falta de recursos para atender adicciones en menores y la vulnerabilidad de los sectores con menores ingresos.

Perspectivas para la obra pública local

Tras la presentación de las demandas en la sede gubernamental, el ministro Fornaroli transmitió que la situación de las viviendas en Paso de los Libres se encuentra en la agenda prioritaria del Ejecutivo para determinar la viabilidad técnica y presupuestaria que permita destrabar la ejecución de las unidades.

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Desde el sector parlamentario insistieron en que la articulación entre la Provincia y los municipios resulta clave para contener la demanda habitacional ante la interrupción de los planes nacionales de vivienda.