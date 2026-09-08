Ruta 14 y Ruta 119: dónde están ubicados los nuevos radares autorizados por la ANSV en Corrientes

La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) homologó y autorizó el uso de nuevos radares y controladores de infracciones en jurisdicción del municipio de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes.

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A través de la Disposición 271/2026, publicada en el Boletín Oficial, el director ejecutivo del organismo, Francisco Diaz Vega, formalizó la medida que busca regular el tránsito y reducir la siniestralidad en corredores clave de la región.

Cuáles son los dispositivos aprobados y dónde estarán ubicados

La disposición habilita un total de seis dispositivos fijos distribuidos sobre la Ruta Nacional 14 y la Ruta Nacional 119. En la Ruta 14, se autorizó el funcionamiento de dos cinemómetros controladores de velocidad marca Systeco (modelo Digimax 4.0) ubicados en los kilómetros 437,6 y 438,2, junto con dos dispositivos detectores de adelantamiento indebido y uso de luces bajas obligatorias marca Fluxa (modelo WF-1100) en los mismos puntos de control.

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Por su parte, la Ruta 119 contará en el kilómetro 31,7 con un cinemómetro y un detector de adelantamiento, ambos de instalación fija y aptos para operar en sentido ascendente y descendente.

Cabe destacar que la ubicación de los equipos de la Ruta 14 fue modificada levemente respecto de la idea original (que preveía el kilómetro 437,8) por recomendación técnica de la Dirección de Estudios en Seguridad de Infraestructura Vial y del Automotor, cambio que fue aceptado de conformidad por el municipio.

Las condiciones de la ANSV: prevención y cartelería obligatoria

Desde el Gobierno nacional enfatizaron que el uso de estas herramientas de seguridad vial no debe responder a un fin exclusivamente recaudatorio, sino que debe priorizar un carácter preventivo, disuasorio y educativo. Para que la habilitación se mantenga vigente, el municipio de Curuzú Cuatiá deberá cumplir con estrictos requisitos técnicos y legales.

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Entre ellos, se exige que las mediciones sean operadas solo por personal matriculado por la ANSV y que las verificaciones periódicas de los dispositivos se presenten ante el organismo antes de su vencimiento.

Además, las autoridades locales disponen de un plazo improrrogable de 30 días para acreditar el inicio de los trámites ante la Dirección Nacional de Vialidad para la colocación de la cartelería fija correspondiente. Esta señalización deberá respetar de manera rigurosa las normas de publicidad vial y el Manual de Señalamiento Vertical para advertir de forma clara la presencia de los cinemómetros a los conductores.