Referente de Kicillof antes de su visita a Misiones: “Tenemos que recuperar el gobierno nacional para el peronismo”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, viaja este miércoles a Misiones, donde prevé reunirse con su par Hugo Passalacqua, intendentes y dirigentes peronistas, como parte de la expansión nacional del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de cara a 2027.

La agenda de Kicillof incluye una reunión institucional con Passalacqua y encuentros con intendentes y referentes del peronismo local, además de un acto partidario en Posadas, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes locales.

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Kicillof en Misiones

La visita fue precedida por una serie de reuniones que mantuvieron en Misiones dirigentes del MDF, entre ellos el diputado provincial y secretario del PJ bonaerense, Mariano Cascallares, y el director del Banco Provincia, Julio Pereyra.

Ambos mantuvieron contactos con referentes del peronismo misionero, que desde abril tiene como presidente a Christian Humada.

“Tenemos que recuperar el gobierno nacional para el peronismo”, planteó Cascallares durante una de esas actividades, en la que sostuvo que Kicillof “es el mejor” dirigente para conducir al espacio y llegar a la Presidencia.

Pereyra, por su parte, señaló: “Frente a una realidad que exige respuestas y ante los desafíos que tenemos por delante, necesitamos recuperar la capacidad de dialogar, generar consensos y construir una alternativa que vuelva a poner en el centro el trabajo, la producción, el desarrollo y el bienestar de nuestro pueblo”.

El desembarco en Misiones se producirá diez días antes del plenario federal que el MDF realizará el 19 de septiembre en la Facultad Regional Avellaneda de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), en Villa Domínico, con dirigentes de las 24 jurisdicciones del país.

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Armado en provincias

Con la visita a Misiones, Kicillof sumará siete provincias recorridas en el marco de su despliegue fuera del territorio bonaerense.

El mandatario ya encabezó actividades en Tierra del Fuego, Formosa, Córdoba, Corrientes, Chaco y La Pampa.

Fuente: NA.