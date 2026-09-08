Laudelina declaró en el juicio por Loan: acusó a Codazzi por la versión del accidente y mencionó a un senador

En el marco del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, la acusada Laudelina Peña rompió el silencio ante el tribunal y brindó un testimonio de más de dos horas en el que pidió disculpas por sus anteriores versiones.

Ruta 14 y Ruta 119: dónde están ubicados los nuevos radares autorizados por la ANSV en Corrientes

Durante la audiencia, la tía del niño desmarcó su responsabilidad del hecho, detalló el hallazgo del calzado en el barro y apuntó directamente contra su exabogado José Fernández Codazzi por coaccionarla para instalar la hipótesis del accidente de tránsito.

"Pido perdón y disculpas por las mentiras, no fueron intención mía, fueron del doctor Codazzi. No tuve nada que ver con el accidente ni con el botín", afirmó Laudelina Peña ante los magistrados.

Pese a la expectativa generada en torno a un posible quiebre en el desarrollo del proceso judicial en Corrientes, la imputada no aportó nuevos datos sobre el paradero del menor, enfocándose en desarmar las maniobras de manipulación previa.

El hallazgo del calzado y la reconstrucción en el campo

Durante su exposición, la mujer repasó las jornadas de rastrillaje iniciales e indicó cómo junto a su hija Macarena localizaron el calzado en una zona de maleza y fango. Según su relato, tras divisar pisadas descalzas, regresaron al sector guiadas por marcas en los árboles hasta dar con el lugar preservado por las fuerzas de seguridad.

Denuncia penal por una consultoría de $1.887 millones para el organismo fiscal de Chaco

Laudelina Peña explicó que en el sitio se encontraba el comisario Walter Maciel coordinando la custodia de la escena a la espera de los peritos. En ese contexto, su hija utilizó un elemento de madera para remover el lodo y extraer la zapatilla, la cual fue depositada a metros del personal policial interviniente.

Acusaciones a Codazzi, traslados y la mención a un senador

En el tramo más severo de su declaración, la imputada ratificó sus denuncias contra José Fernández Codazzi, asegurando que el letrado armó un guion falso sobre un supuesto atropello bajo amenazas de pena perpetua para ella y su hija, Macarena. La mujer sostuvo que el profesional la obligó a ensayar el relato, grabó videos en su vivienda y le pagó 50.000 pesos en efectivo tras concretar la presentación ante las autoridades.

"Él inventó lo del accidente, que diga cómo yo vi cuando salió la camioneta y cómo frenó, como todo lo que me mandó a decir fue todo puesto por él que la verdad hasta el día hoy no entiendo por qué ni para qué", aseguró.

Condenaron a una mujer a prisión efectiva en el primer juicio por narcomenudeo en Corrientes

Asimismo, reveló que durante el traslado clandestino a la capital para formalizar la falsa denuncia hicieron una parada en Desmochado, donde denunció la presencia del senador Diego Pellegrini, quien le habría ofrecido dádivas como un vehículo y una vivienda. La declaración concluyó detallando cómo fue sometida a simulacros de interrogatorio en dependencias oficiales durante la madrugada previa a ratificar el testimonio inducido.