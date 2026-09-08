La inflación porteña bajó a 1,7% en agosto y acumula 21,5% en los primeros 8 meses del año

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 1,7% en agosto, una marcada desaceleración frente al 2,9% registrado en julio. Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor porteño (IPCBA) acumuló 21,5% en los primeros ocho meses del año y una suba interanual de 33,3%, apenas 0,1 punto porcentual por encima del mes anterior.

El dato aporta una primera señal de moderación luego del salto de julio, aunque al mirar la composición aparece un matiz relevante: la inflación núcleo, medida a través del denominado Resto IPCBA, avanzó 2,1% en el mes, por encima del nivel general. En términos interanuales, ese componente llegó a 32,3%.

Según el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires, las principales presiones del mes provinieron de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Alimentos y bebidas no alcohólicas; Salud; y Transporte, que en conjunto aportaron 1,16 puntos porcentuales a la variación general.

Vivienda volvió a empujar el índice

El rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles subió 2,6% en agosto y fue el de mayor incidencia sobre el nivel general, con un aporte de 0,53 puntos porcentuales.

La suba estuvo explicada principalmente por los ajustes en los gastos comunes de la vivienda y los alquileres. En términos interanuales, esta división acumula una variación de 37,7%.

Dentro de ese grupo, algunos componentes mostraron aumentos superiores al promedio: los gastos comunes por la vivienda subieron 3,4%, el gas 3,6% y el suministro de agua 3%. La electricidad avanzó 2% en el mes, aunque presenta una variación interanual de 54,5%.

Alimentos subieron 1,8%, con fuerte salto de las frutas

Los Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 1,8% y aportaron 0,32 puntos porcentuales a la inflación mensual.

Dentro de la división, el mayor impulso vino de las frutas, que aumentaron 12,5%, seguidas por pan y cereales, con 2,3%, y leche, productos lácteos y huevos, con 1,6%.

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En contraste, carnes y derivados retrocedieron 0,1% en agosto. Aun así, acumulan una suba interanual de 38,5%.

El rubro alimentos acumula una inflación de 20,5% en lo que va de 2026 y 31,4% frente a agosto del año pasado.

Salud y transporte también presionaron

Salud aumentó 1,9% en agosto, principalmente por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga. Los seguros médicos subieron 2% en el mes.

Transporte, en tanto, avanzó 1,2%. El organismo explicó que incidieron los aumentos en los boletos de colectivo urbano y subte, además de los precios de los automóviles. La baja de los pasajes aéreos compensó parcialmente esas subas.

Dentro del rubro, el transporte ferroviario aumentó 4,4%, el transporte por carretera 1,5% y los pasajes aéreos bajaron 4,5%.

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Los bienes subieron 1,6%, mientras que los servicios aumentaron 1,8%.

La brecha es mayor al mirar el acumulado y la comparación interanual. En los primeros ocho meses del año, los bienes avanzaron 17,2% y los servicios 24%. Contra agosto de 2025, los bienes aumentaron 28,5% y los servicios 36,2%.

Este comportamiento muestra que, pese a la desaceleración del índice general, los servicios siguen corriendo por encima de los bienes, impulsados principalmente por vivienda, prepagas y otros precios vinculados a servicios regulados o de actualización periódica.

La núcleo quedó en 2,1%

Uno de los datos a seguir hacia adelante será precisamente la evolución de la inflación subyacente.

El Resto IPCBA, que excluye precios estacionales y regulados y funciona como aproximación a la inflación núcleo, subió 2,1% en agosto. Los regulados avanzaron 1,8%, mientras que los estacionales bajaron 2,9%.

La fuerte baja de los estacionales ayudó así a contener el nivel general. En particular, incidieron las caídas en las tarifas de alojamiento en hoteles y en los precios de los paquetes turísticos.

Qué rubros subieron más

Entre las principales divisiones, el mayor incremento de agosto correspondió a Seguros y servicios financieros, con 3,8%, seguido por Equipamiento y mantenimiento del hogar, con 2,7%, Vivienda y Bebidas alcohólicas y tabaco, ambos con 2,6%.

En sentido contrario, Prendas de vestir y calzado cayó 0,7% y Restaurantes y hoteles retrocedió 0,1%.

El dato de agosto consolida así una desaceleración respecto de julio, pero deja un escenario mixto: el índice general bajó a 1,7%, mientras que la inflación núcleo se mantuvo por encima del 2% y los servicios continúan mostrando una dinámica más elevada que los bienes.

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