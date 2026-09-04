Inflación en alimentos: los precios cayeron 0,7% en la primera semana de septiembre

En la primera semana de septiembre del 2026, la inflación promedio en alimentos y bebidas registró una merma de 0,7%, logrando además una desaceleración de 0,4 puntos porcentuales en la media de las últimas cuatro semanas, según lo indicó en su último informe privado la consultora Labour, Capital & Growth (LCG).

La inflación de agosto podría caer al 1,6%

Este relevamiento se lleva a cabo mediante web scraping los miércoles, relevando el precio de ocho mil alimentos y bebidas de cinco supermercados. Además, los ponderadores corresponden a la estructura de Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires.

De acuerdo a los datos de la consultora, esta baja del 0,7% rompe con una tendencia de “variaciones marginales o nulas” registradas en las últimas semanas. Además, esta merma semanal fue la segunda más baja en lo que va del año, quedando por detrás de la tercera de mayo que registró un 0,8%.

En la primera semana de septiembre del 2026, la inflación promedio en alimentos y bebidas registró una merma de 0,7%.

Por otra parte, por el arrastre que dejaron estas variaciones en las últimas cuatro semanas, la inflación mensual siguió cayendo, alcanzando un 1%, registrando una baja de 0,4 puntos porcentuales. De esta forma, se mantiene la tendencia de bajas que se sostiene desde la última semana de julio, en la que se registró un pico de 2,7% en la media.

Los productos lácteos y huevos lideraron la baja

Esta semana, de los 10 rubros relevados, solamente 3 registraron aumentos. Comenzando por “Bebidas e infusiones para consumir en el hogar” que subió 13,9%; le siguen “Condimentos y otros productos alimenticios” que aumentó 1,0%; y por último "Productos lácteos y huevos" con 0,6%, los tres por encima del promedio general del 2,4%.

La "nueva pobreza": por qué la baja de la inflación aún no impacta en la economía familiar

Por otra parte, los rubros que registraron mermas fueron “Productos de panificación, cereales y pastas” con 7,7%; "Verduras" con un 6,0%; “Frutas” marcó una baja de 3,7%; "Azúcar, miel, dulces y cacao" con 3,5%; “Carnes” con 2,2%; “Comidas listas para llevar” con 1,8%; y por último “Aceites” con 0,4%.

Esta semana, de los 10 rubros relevados, solamente 3 registraron aumentos.

Según indicaron en el informe de la consultora LCG, “las bajas en panificados, carnes y verduras más que compensaron el incremento en bebidas”

Con respecto a la variación medida en las últimas cuatro semanas, “poco más de la mitad de la inflación promedio de las últimas cuatro semanas se explica por lácteos y panificados”, según remarcaron en el estudio.

El Gobierno liberó al dólar de los $1.500: una nueva estrategia que amenaza las tasas y la inflación

La medición de precios minoristas de Eco Go

En su último relevamiento de precios minoristas del lunes 31 de agosto, la consultora EcoGo detectó que en la inflación en el rubro de Alimentos y Bebidas consumidos en el hogar, durante el octavo mes del 2026, registró una baja de 0,9 puntos porcentuales respecto a los valores de julio. El impulso del mes estuvo liderado por productos lácteos y huevos (2,9%), aceites y grasas (2,5%) y azúcar, miel, dulces y cacao (2,5%), junto a panificación, cereales y pastas (2,4%).

El rubro dejó un arrastre estadístico para agosto de 0,5 puntos porcentuales.

En el extremo opuesto, el rubro frutas fue el único en terreno negativo con una caída del -0,7%, mientras que verduras tuvo un leve avance del 0,6% y el conjunto de carnes creció un 1,2%, contenido por la moderación en la carne vacuna (0,5%).​

Bazares y supermercados chinos contra los comerciantes cordobeses: “Hablan por hablar, que vayan a llorar al campito”

Por su parte, los alimentos consumidos fuera del hogar registraron una suba del 1,1%, terminando la categoría de alimentos y bebidas con una variación del 1,1%. De este modo, el rubro dejó un arrastre estadístico para agosto de 0,5 puntos porcentuales, según destacaron desde la consultora de Marina Dal Poggetto.

GZ / lr