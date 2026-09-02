Standard & Poor’s National Ratings elevó la calificación crediticia de la Ciudad de Buenos Aires y le otorgó la máxima nota posible dentro de la escala nacional. La agencia subió las calificaciones de emisor en moneda local y extranjera de raAA+ a raAAA, ambas con perspectiva estable.

La mejora coloca a la Ciudad en el escalón más alto de la escala local de S&P y, según el informe, responde a una combinación de resultados fiscales superavitarios sostenidos, una administración financiera prudente y una mayor capacidad de acumular reservas de liquidez.

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Desde el Gobierno porteño destacaron la decisión como una señal de confianza sobre la solvencia del distrito. “Standard & Poor’s elevó la nota de la Ciudad a AAA: somos el distrito con la máxima calificación crediticia del país y alcanzamos el nivel más alto posible”, festejó el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

Macri vinculó la mejora con el orden fiscal y también con el contexto macroeconómico nacional. “Este es un nuevo reconocimiento al orden de nuestras cuentas y al compromiso con las obligaciones financieras. El resultado también refleja lo que puede lograrse cuando la política macroeconómica del Gobierno Nacional acompaña y genera confianza”, afirmó.

Superávit, menor deuda y más liquidez

El informe de S&P pone el foco en la consistencia fiscal que mostró la Ciudad en los últimos años. La agencia destacó que el distrito logró sostener resultados superavitarios y, al mismo tiempo, reducir su nivel de endeudamiento sin frenar la inversión en infraestructura.

La calificadora remarcó además la capacidad de la Ciudad para construir reservas de liquidez, una herramienta que le permitió atravesar períodos de mayor volatilidad y reducir su vulnerabilidad financiera.

Para el ministro de Hacienda y Finanzas porteño, Gustavo Arengo, la mejora de la nota también puede tener un impacto concreto sobre el costo del financiamiento.

“El equilibrio financiero y el orden fiscal son ejes centrales de la gestión que nos encomendó el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Consolidar una reputación sólida en el mercado nos da acceso a un mejor financiamiento, lo que se traduce de manera directa en una mayor inversión en obras de infraestructura que benefician a todos los vecinos”, señaló.

La resiliencia frente a los recortes de transferencias

Otro de los puntos destacados por S&P es la capacidad de la Ciudad para enfrentar cambios en el flujo de recursos provenientes del Gobierno nacional.

La calificadora señaló que Buenos Aires “ha navegado en condiciones macroeconómicas volátiles en Argentina” y que tomó medidas efectivas frente a reducciones de transferencias, tanto automáticas como discrecionales.

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Para la agencia, esa respuesta mostró la resiliencia financiera del distrito y su capacidad para atravesar períodos de tensión sin deteriorar de manera significativa sus cuentas.

Baja dependencia de fondos nacionales

S&P también remarcó una característica que diferencia a la Ciudad de otras jurisdicciones: su alta capacidad para generar recursos propios.

Según el informe, esa fortaleza recaudatoria y la baja dependencia de las transferencias nacionales le permitirán mantener una posición financiera sólida incluso frente a eventuales dificultades institucionales o fiscales que puedan afectar al resto de las provincias.

La perspectiva estable que acompaña a la calificación raAAA implica que, en el escenario base de la agencia, la Ciudad mantendría en los próximos meses un perfil financiero consistente con la nota máxima otorgada.

En términos prácticos, una mejor calificación crediticia puede mejorar las condiciones de acceso al mercado y reducir el costo relativo de futuras emisiones de deuda, siempre sujeto al contexto financiero general y a las condiciones de mercado.

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