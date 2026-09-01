Cómo es el proyecto de ley que busca aliviar la situación de los endeudados

La situación de los argentinos sobreendeudados llegó al Congreso con un proyecto que busca ofrecer una segunda oportunidad a quienes no pueden afrontar sus deudas. El diputado nacional Pablo Juliano impulsa una iniciativa inspirada en las experiencias de España y Alemania, que propone un procedimiento judicial sin costo para las personas endeudadas y que permita revisar y reestructurar sus obligaciones. En diálogo con Jorge Fontevecchia, en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), explicó los alcances de la propuesta y cuestionó la estrategia del oficialismo frente al problema.

Juliano, abogado y dirigente de origen radical, también analizó el futuro de la Unión Cívica Radical de cara a 2027. En una entrevista que atravesó desde la situación de quienes acumulan deudas hasta la crisis de identidad del radicalismo, sostuvo que el partido debe recuperar “nitidez”, presentar candidaturas propias y dejar de buscar acuerdos únicamente en función de quién puede ofrecerle un lugar dentro de otra estructura política.

Pablo Juliano es un abogado y político argentino de origen radical que se desempeña como diputado de la Nación Argentina por la provincia de Buenos Aires. Actualmente integra el interbloque de las fuerzas provinciales conocido como Provincias Unidas en la Cámara de Diputados.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Muy buenos días, Pablo Juliano. Jorge Fontevecchia te saluda. La oposición está impulsando tratar un proyecto de ley que se ocupa del problema de la mora en la Argentina. Vos sos uno de los que lo está proponiendo. Me gustaría que hablaras de tu proyecto y del problema en su contexto general. Te escuchamos.

Jorge, ¿cómo le va? Buen día a todos ustedes. Sí, así fue. La semana pasada se prendió una luz en el Congreso cuando pudimos tratar de ingresar el tema, como se llama, en el apartamiento de reglamento y se juntaron 133 votos. Esto prende una luz porque rompe la cortina de hierro. Rompe la cortina de hierro que el gobierno quería construir en esta idea de negar el drama de las personas que están sobreendeudadas. Y creo que es un dato alentador. Particularmente, el proyecto nuestro no establece costo fiscal. Es una propuesta que básicamente está anclada, inspirada en la legislación alemana y española, que da una segunda oportunidad a los efectos de poder revisar todo ese tipo de deudas, cualquiera sea su origen y la cantidad, sin costo también para las personas.

Ah, contame qué imaginás que va a suceder en el Congreso con esto.

Yo creo que en el Congreso, bueno, obviamente lo que estamos viendo ahora es un despliegue de una maniobra del oficialismo que busca desalentar la comisión. ¿Por qué? Porque convocaron a la Comisión de Finanzas y la mayoría de las propuestas tienen el primer destino en usuarios y consumidores, lo cual esto muestra una falta de interés del gobierno, una medida distractiva. Han convocado a la Comisión de Finanzas para este miércoles. Y nosotros obviamente vamos a ir, pero también para desmantelar esta maniobra que está haciendo el gobierno, porque ¿cómo la oposición podría construir lo que el gobierno define como una operación política en el hecho anclado de tratar de proteger y de darle algún grado de previsibilidad a las personas que no están pudiendo básicamente afrontar? Estamos hablando de 370 mil y 400 mil pesos, es el monto que debe casi aproximadamente el 40% de las personas que están sobreendeudadas. Esto quiere decir que son 400 mil pesos lo que les está faltando a las personas que están sobreendeudadas para poder salir de esta situación laberíntica en la que están, y el gobierno decide no verlo. ¿Cómo podemos hacer? Nosotros, el 9 de septiembre, hemos convocado una sesión especial para poder emplazar las comisiones y poder darnos una hoja de ruta en la que podamos abrir las comisiones, podamos pulir distintos proyectos y llegar a un entendimiento en propuestas, porque obviamente hay propuestas que para mí no revisten la calidad de conducentes en términos de que establecen, son con costo fiscal. Algunas son bastante pomposas en los títulos, pero que son de difícil resolución.

Los senadores cobrarán más de $13 millones mientras el sueldo mínimo no alcanza la canasta básica

¿Qué otros ejemplos internacionales se basaron para inspirarse en este proyecto?

En el nuestro trabajamos básicamente en lo que se llama Segunda Oportunidad, que es una ley española, y en la experiencia alemana. En ambos, lo que se creó, nosotros tenemos una instancia inspirada también en la Constitución del 94, que incorpora en el artículo 42 los derechos de los usuarios y los consumidores. Y en materia de justicia, en el terreno procedimental, existe el nuevo paradigma de la resolución de conflictos. Mediación, hay una instancia que es prejudicial. La mediación, por ejemplo, sería un caso típico. Nosotros creamos un procedimiento donde el juez puede revisar la deuda, o todas las deudas, sin costo para la persona que se someta a ese procedimiento. Vendría a ser, parafraseándolo también, una especie de pequeño concurso, donde uno dice: bueno, estas son mis deudas, necesito, quiero afrontarlas, pero necesito plazos, reestructurarlas. Y prestadores que puedan volver cobrables esos créditos que hoy, de lo contrario, tienen que pasar las carteras de incobrables.

Bueno, te agradecemos, Pablo, sobre el tema de la deuda. Y te preguntamos ahora sobre el tema de la Unión Cívica Radical. Desmembrada, fragmentada, federalizada. ¿Cómo imaginás que sigue y de cara a 2027, si se va a terminar integrando, compartiendo, dividiendo, una parte acompañando a La Libertad Avanza y otra parte acompañando a la mejor oposición que se cree?

Jorge, hay varios temas con respecto a la realidad de los partidos en el mundo y tienen que ver con que la nitidez es el principal desafío. O sea, ninguna fuerza política va a entrar robustecida sin pasar por el Jordán de la nitidez. De saber qué es lo que quiere defender, qué idea tiene sobre el mercado, qué idea tiene sobre el Estado. Y esto es un temón que arrastra el radicalismo desde hace mucho tiempo. Pero aparte de eso se le agregan las particularidades del escenario del año que viene. ¿Cuáles son? Las provincias van a elegir sus gobernadores con anticipación. Y va a quedar un instrumento que es de boleta única, sin necesidad de fiscalización. Es decir, que pierde la potencialidad que tenía. Porque antes uno podía decir: bueno, el radicalismo desplegaba un paisano en cada pueblo, como se dice vulgarmente. Bueno, esa potencialidad el radicalismo la va a perder y lo va a colocar en el camino de la igualación con el resto de las fuerzas. Pero sin nitidez no va a poder concurrir. Tiene un examen muy grande una identidad como la del radicalismo. Yo soy una de las voces que viene diciendo claramente que el radicalismo tiene que levantar candidaturas propias, tiene que poner en valor las gestiones que transformaron las provincias que gobierna y tiene que dejar de hacerse guirismo. No se puede pensar un partido político solamente a través de lo que yo denomino de subsidiariedad. Se juntan los dirigentes y dicen: bueno, a ver con quién vamos, a ver quién nos da laburo. Parece que los partidos políticos que hacen eso tienen todo el derecho divino a dejar de existir, a que la gente no los tome en serio y no los tenga como alternativa seria. Yo vengo bregando. Por eso es una conversación que me permito hacer pública, que también tengo con nuestro presidente del Partido de Nivel Nacional, Leonardo León Chiarella, el intendente de Venado Tuerto. Él ya venía dando una pelea con el narcotráfico y con la transformación de su ciudad. Lo vota más del 80%, viene llevando una gestión increíble dentro del radicalismo, viene caminando provincia por provincia y somos dos jóvenes, los dos tenemos 38 años. Yo trato de levantar la voz en el Congreso y él trata de levantar y defender esta idea del radicalismo competitivo y con ganas de cara al año que viene.

Bueno, te agradecemos mucho, Pablo. Te mandamos un abrazo y nos mantenemos en contacto.

Un abrazo enorme y gracias.



LMM

