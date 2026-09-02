"Salgo de todas mis deudas con una cajita de esas”: el insólito robo de cocaína dentro de la Policía de Chaco

Ocho integrantes de la Policía del Chaco, entre ellos un comisario y un subcomisario, enfrentan pedidos de pena de entre 8 y 15 años de prisión al ser descubiertos intentando robar 9,490 kilos de cocaína que debían ser incinerados por orden judicial. A criterio de los fiscales federales Patricio Sabadini y Ruth Hilgenberg, el plan fue "burdo" y "evidente". Los mensajes de WhatsApp entre los involucrados resultaron muy llamativos y hundieron a los involucrados.

La situación ocurrió el 18 de diciembre de 2025 en el Polígono de Tiro de Colonia Benítez. La maniobra fue detectada por el secretario penal del Juzgado Federal N° 2 de Resistencia, que estaba presente para controlar y supervisar todo.

Durante este operativo, los policías que trasladaban las cajas desde la balanza hasta una camioneta oficial ocultaron nueve ladrillos de droga bajo los asientos y dentro de una mochila. Se supo, incluso, que habían evaluado utilizar panes de yeso para reemplazar a los paquetes verdaderos..

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Las maniobras fueron detectadas al notar movimientos sospechosos. El pesaje confirmó el faltante de más de un kilo y una requisa posterior permitió hallar el cargamento valuado en más de 142.000 dólares.

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Un mensaje en el teléfono: "Salgo de todas mis deudas"

La investigación también permitió recuperar conversaciones de WhatsApp entre los policías.

En esos mensajes hablaban de aprovechar la jornada de incineración para sacar parte de la droga. “Mañana tenemos la quema, capaz rescate algo. ¿Vos tenés el conecte para que se vaya rápido?”, escribió uno de los involucrados.

Después, en otro intercambio, uno de los policías habló de quedarse con parte de la cocaína para solucionar sus problemas económicos: “Salgo de todas mis deudas con una cajita de esas”.

También, los investigadores encontraron conversaciones en las que se mencionaba la posibilidad de fabricar réplicas de cocaína con yeso para reemplazar los paquetes verdaderos y evitar que el faltante fuera detectado durante el pesaje.

Quiénes son los ocho policías acusados

La fiscalía señaló al comisario Rubén Héctor César Alegre, entonces jefe de la División Operaciones Metropolitanas, como quien habría organizado la maniobra. Para él, solicitaron la pena de 15 años de prisión.

A su lado, el subcomisario Franco Andrés Ramírez está acusado de haber conducido la camioneta y de no detenerla inmediatamente cuando el funcionario judicial dio la orden. La Fiscalía pidió para él 12 años de prisión.

Del mismo modo, el cabo primero Gustavo Andrés Quizama fue señalado como quien habría ejecutado materialmente la sustracción de la droga. Para él, los fiscales solicitaron 11 años de prisión.

Por su parte, el cabo Néstor Ariel Urne Canteros habría intervenido en la preparación de las réplicas de cocaína hechas con yeso. El cabo primero Juan Nicolás Almirón Núñez fue acusado de transportar parte de la droga en su mochila y de mantener contactos para colocarla en el mercado. Para ambos, la Fiscalía también pidió 11 años de prisión.

También están acusados el sargento Gustavo Jesús Acosta, señalado por brindar custodia al vehículo; el cabo Gastón Ezequiel Villalba, por su presunto apoyo logístico; y el cabo primero Francisco Lucas Leonel García, a quien la fiscalía vincula con la comercialización del cargamento. La Fiscalía pidió para ellos 8 años de prisión.

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