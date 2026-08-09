La situación judicial de la joven de 25 años acusada de matar a su novio en la ciudad de Resistencia, Chaco, Victoria Luz Cantero, se complicó luego de que una pericia psiquiátrica determinara que la acusada es imputable por el crimen que se le atribuye.

Profesionales del Instituto Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia del Chaco realizaron la evaluación que concluyó que la acusada no presenta alteraciones en sus funciones mentales, comprende la criminalidad de sus actos y puede dirigir sus acciones.

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El estudio se llevó a cabo el pasado miércoles en la sede del organismo forense tras un pedido del Equipo Fiscal N°2 que interviene en la investigación del asesinato de Julián Álvarez Guardia (29) y se enfocó en analizar distintos aspectos vinculados con la salud mental de la joven imputada en la causa.

La memoria, la atención, la orientación, la afectividad, la voluntad y el juicio de Cantero fueron los puntos examinados por los especialistas como factores centrales para determinar si la joven podía o no ser considerada imputable ante la Justicia.

En paralelo, el informe preliminar de la autopsia del cuerpo del joven de 29 años, víctima del crimen, brindó nuevos detalles sobre el ataque ocurrido en la ciudad chaqueña. Durante el análisis, los forenses detectaron al menos seis lesiones compatibles con heridas punzocortantes, incluyendo dos puñaladas en la base del cuello y otras dos en la zona de la clavícula derecha.

Uno de los especialistas a cargo del informe, según la Agencia Noticias Argentinas, indicó que una de las lesiones en el cuello fue la que provocó la muerte del joven de 29 años, de modo que se descartó la hipótesis inicial que señalaba un golpe mortal en el pecho.

El asesinato de Álvarez Guardia ocurrió el pasado domingo en el barrio 100 Viviendas CGT de la ciudad de Resistencia, donde la pareja convivía. Tras el crimen, Cantero permanece detenida y, hasta el momento, se negó a prestar declaración ante los fiscales.

La joven de 25 años quedó imputada por el delito de homicidio agravado por el vínculo, una figura penal que contempla la pena de prisión perpetua.

AS./ EM