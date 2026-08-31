Un joven estudiante de la Policía de Tucumán fue asesinado de un disparo este sábado en la ciudad de San Miguel de Tucumán, cuando dos ladrones lo abordaron para robarle la moto. Este lunes se confirmó la detención de ambos sospechosos y las autoridades señalaron que ambos tienen antecedentes penales y uno de ellos debía haber estado cumpliendo en ese momento una pena por prisión domiciliaria.

La víctima fue identificada como Kevin Samuel Rueda, de 21 años, que se dirigía en su Honda Wave blanca a la zona de Juan Bautista Alberdi para participar de un desfile institucional cuando fue abordado por dos delincuentes que también circulaban en moto. De hecho, aunque no lo llevaba a la vista, tenía puesto su uniforme de gala cuando lo agredieron para quitarle el vehículo.

Quién era el joven de 21 años asesinado por dos menores durante un robo en Tucumán

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De acuerdo con las primeras averiguaciones, los sospechosos le dispararon y escaparon a bordo de su moto desde el cruce de las calles Fortunata García y Colón. Rueda quedó tirado en la calle gravemente herido, mientras que el disparo alertó a los vecinos, que salieron de sus casas y dieron aviso a la Policía.

Cuando los agentes llegaron, constataron que el cadete ya no tenía signos vitales. Además, observaron que tenía el traje de gala debajo de una campera y un jogging; por lo que se cree que los ladrones no se percataron de que se trataba de un miembro de las fuerzas de seguridad.

Uno de los detenidos por el asesinato de un cadete de la Policía en Tucumán

Rápidamente se dio inicio una causa en la Unidad Fiscal de Homicidios II, a cargo del fiscal Carlos Sale y la auxiliar de fiscal Luz Becerra. “En principio son dos personas. Aparentemente fue todo muy rápido: lo interceptan, le cruzan la moto, le efectúan un disparo y le quitan la moto, prácticamente de inmediato. Al parecer, no se resistió", comentó el representante del Ministerio Público Fiscal a la prensa.

Luego de la detención del primer sospechoso, identificado como I.D., alias "El Rey", de 34 años, se conoció que se concretó el arresto de un segundo hombre, llamado J.M.C., alias "Cucú". Tras sus capturas, el jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, confirmó que ambos acusados tienen antecedentes.

El prontuario del primero de ellos es extenso, ya que acumula causas desde 2010 por hechos ligados a delitos contra la propiedad, violencia de género y atentado contra la autoridad. También figura una imputación por homicidio en un caso de 2020 y otras condenas previas por robos, por las que debía estar detenido en su domicilio.

La detención del segundo sospechoso por el crimen de Kevin Rueda

De acuerdo con lo informado por la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos de la Policía tucumana, "Cucú" fue detenido cuando se intentaba esconder en una zona de monte, acompañado por un adolescente. Ahora se espera que ambos sean trasladados al complejo penitenciario de "Benjamín Paz".

La despedida al policía asesinado en Tucumán

Rueda era Personal Transitorio Policial y estaba estudiando para convertirse en suboficial. Luego de que su crimen tomara estado público, sus amigos, familiares y allegados lo despidieron a través de las redes sociales. “Todavía no lo puedo creer, una excelente persona, educado, respetuoso, amable”, escribió uno de ellos en Facebook.

“Te extrañaremos mucho, fuiste un excelente amigo y compañero y, sobre todo, una persona muy humana y de buen corazón” y “La noticia de tu partida me duele en el alma, pido Justicia por vos y consuelo para tu hermosa familia”, fueron otros de los mensajes que publicaron.

En paralelo, las autoridades informaron que se llevó a cabo un rastrillaje en una zona descampada cercana al Canal Sur y encontraron la motocicleta de Kevin escondida entre una plantación de caña de azúcar, a unos 40 metros de un camino de tierra.

FP/ML