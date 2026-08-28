Detuvieron a “Bebote” Álvarez, histórico barra de Independiente, por su presunto vínculo con el narcotráfico

El histórico y mediático exlíder de la barra brava de Independiente, Pablo “Bebote” Álvarez, volvió a quedar detenido este viernes por la Policía Federal, acusado de integrar una organización dedicada al tráfico internacional de drogas, con operaciones vinculadas al ingreso de cocaína desde Bolivia y de drogas de diseño desde España. Al frente del procedimiento estuvo el Departamento de Delitos Federales (DFI) de la Policía Federal, y fue la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien confirmó públicamente la detención y sostuvo: “El que las hace, las paga”.

Se concretó durante una serie de allanamientos en la Ciudad, el Gran Buenos Aires y la provincia de Salta.

A cargo del juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola, la investigación se destapó en junio pasado cuando en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza detectaron unos 12 litros de éxtasis líquido ocultos en envases de aceite que venían desde Barcelona.

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A partir de ese secuestro, la PFA tiró del hilo y descubrió una organización criminal de alcance transnacional dedicada tanto a la importación de drogas de diseño desde España como al ingreso de cocaína pura directamente desde Bolivia.

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En una primera etapa se realizaron 27 allanamientos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires y Salta, que terminaron con 11 personas detenidas (incluyendo eslabones operativos vinculados a la facción disidente de la tribuna del Rojo en Monte Chingolo) y el secuestro de estupefacientes, dinero, vehículos y dispositivos electrónicos.

Siguiente a eso, el análisis de los celulares y de la documentación encontrada permitió avanzar sobre otros integrantes y reconstruir parte de la logística utilizada por la banda. También se investigaron movimientos de dinero y las conexiones entre quienes cumplían diferentes funciones dentro de la estructura.

Allí apareció el nombre de Álvarez. Según la investigación, los elementos reunidos permitieron establecer su presunta vinculación con la organización, que utilizaba un sistema de delivery para distribuir las pastillas en fiestas electrónicas y adulteraba la cocaína en distintos puntos del conurbano.

Durante los procedimientos, el ex líder de la barra de Independiente fue localizado y quedó a disposición del juez Yadarola. Fue trasladado a una dependencia de la Policía Federal, donde permanece a la espera de ser indagado.

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MV