Un violento ataque sacudió este lunes por la tarde a uno de los puntos más transitados de Nueva York, Estados Unidos. A pocos metros de Times Square, el episodio ocurrió en la zona de West 41st Street y Séptima Avenida, cuando una mujer armada con dos cuchillos de cocina apuñaló a dos personas que no conocía y, minutos después, fue abatida por la Policía al avanzar contra los agentes y negarse a deponer las armas.

La atacante fue identificada como Pamela Cisneros, una mujer de 49 años que vivía en Queens. Según la Policía, no tenía antecedentes de arrestos, aunque figuraba en registros policiales por dos episodios vinculados con su salud mental, ocurridos en 2018 y 2019.

Alrededor de las 16:24, Cisneros extrajo dos cuchillos de gran tamaño de una bolsa de compras y atacó inicialmente a Tak Kam, un hombre de 68 años oriundo de Rhode Island que se encontraba junto a su esposa mientras esperaba para cruzar la calle.

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Pasaron unos 20 segundos, avanzó hacia el norte y apuñaló a Erin Piacenti, una abogada de 32 años que se desempeñaba como vicepresidenta en Bank of America.

Kam fue trasladado de urgencia a un centro médico, donde permanece internado en estado crítico pero estable. Piacenti, en cambio, sufrió una herida en el abdomen y murió como consecuencia del ataque.

Erin Piacenti, la abogada de 32 años que murió tras ser apuñalada en Times Square

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La Policía de Nueva York describió las agresiones como “aleatorias y sin provocación” y, hasta el momento, no encontró indicios de que la mujer conociera a las víctimas.

Acto seguido de los dos apuñalamientos, Cisneros continuó caminando por la Séptima Avenida hasta llegar a las inmediaciones de una subestación de la policía en Times Square.

De inmediato, los agentes comenzaron a darle órdenes para que arrojara los cuchillos. Según la comisionada Jessica Tisch, durante aproximadamente cuatro minutos intentaron convencerla de que depusiera las armas. La mujer se negó.

Según la comisionada, Cisneros les respondió: “No voy a soltar nada. Preferiría matarlos a los dos” y luego volvió a amenazar a los agentes. Los policías utilizaron entonces pistolas eléctricas para intentar detenerla, pero las descargas no lograron inmovilizarla. Cuando Cisneros avanzó hacia ellos con un cuchillo en cada mano, dos agentes dispararon sus armas reglamentarias.

El hospital de Nueva York donde fue trasladada Pamela Cisneros tras los disparon de la Policía

La mujer fue alcanzada por los disparos y trasladada al Bellevue Hospital, donde posteriormente fue declarada muerta. Los dos cuchillos fueron secuestrados como parte de la investigación.

La Policía descartó, por ahora, un ataque terrorista

La comisionada Jessica Tisch aseguró que las autoridades no tienen motivos para considerar que se trató de un acto terrorista. “Esta fue una situación extraordinariamente peligrosa que se desarrolló en el corazón de Times Square”, señaló la funcionaria al explicar la intervención policial.

Zohran Mamdani

Además, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, respaldó la actuación de los agentes y destacó que la rápida intervención evitó que el episodio tuviera un saldo todavía mayor.

MV/ML