La influencer Valentina Salcedo acusó en redes a 'Chanchi' Riquelme por una agresión en Boca: "Querían matarme"

La joven influencer Valentina Salcedo, una figura conocida por su belleza y sus relaciones con el mundo Boca, denunció este sábado que "fue atacada por cuatro mujeres" cuando iba a La Bombonera, antes del partido entre Boca y Lanús. Salcedo contó esos sucesos en sus redes sociales, indicó que radicó la denuncia respectiva, y apuntó como presuntos responsables a personas que dijo que tienen vínculos con Cristian “Chanchi” Riquelme, el hermano del presidente de Boca, Juan Román Riquelme.

"Hablo porque me cansé de vivir con miedo, que me amenacen y yo no les hice nada, pero este tipo está obsesionado conmigo (por Chanchi Riquelme) y es la persona más oscura y turbia que conocí en mi vida", posteó Salcedo.

Según relató Salcedo, se dirigía al estadio junto con dos amigas cuando fue interceptada por un grupo de mujeres. La joven afirmó "recibí recibió golpes en el rostro, me tiraron del cabello y que también recibí patadas mientras estaba en el piso". Y dio el siguiente relato en redes sociales:

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Además, sostuvo que una de las mujeres tenía un arma blanca. “Me pegaron y querían matarme... Si no fuera por mis amigos, tenía toda la cara toda cortada”.

La influencer mencionó en sus acusaciones a Ezequiel Benvenutto, a quien identificó como presuntamente vinculado a Cristian Riquelme. “Hoy la mano derecha del Chanchi Riquelme, Ezequiel Benvenutto, mandó a cuatro mujeres con una punta a rayarme la cara”, afirmó Salcedo.

La influencer sostuvo que el episodio se produjo mientras se dirigía a La Bombonera para presenciar el partido entre Boca y Lanús. Luego del ataque, según contó, decidió no ingresar al estadio.

En sus publicaciones, también afirmó que había recibido amenazas anteriormente. Según su versión, esos mensajes habían sido enviados "a través de terceras personas" pero los relacionó con Cristian Riquelme. “No es la primera vez que el Chanchi Riquelme me amenaza por terceros”, escribió.

“Román, esta es tu gente. Sos cómplice por permitir todo esto”, expresó Salcedo en alusión al presidente xeneize.

El periodista Pablo Carrozza, cercano a Salcedo, también se refirió al episodio y señaló que se realizó una denuncia sobre la agresión. Según explicó, se aportaron elementos para que se investigue lo ocurrido.

La denuncia pide que se determinen las circunstancias en las que se produjo la agresión contada or Salcedo, que se identifique a las personas que participaron y establecer si existió alguna relación con las personas mencionadas por Salcedo en sus redes sociales. El episodio ocurrió antes del partido entre Boca y Lanús, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura. Boca se impuso 1-0.

CS/HB