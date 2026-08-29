Leonas campeonas mundiales: la emoción de Luciana Aymar, el festejo de Aníbal Fernández y los tuits de Milei y Bullrich

Las Leonas, la ya mítica Selección Argentina de hockey femenino, firmaron una nueva página de oro del deporte nacional este sábado, al consagrarse campeonas del mundo por tercera vez, en la cita 2026 en Países Bajos. Fue 16 años después del último título que habían conseguido en la cima del hockey mundial, y la celebración dejó varias postales, con una de las más emocionantes con Luciana Aymar festejando con las flamantes campeones en la cancha holandesa. Para Aymar, que fue durante una década la mejor jugadora de hockey del mundo, ver a sus "herederas" celebrar ante Países Bajos fue no solo conmovedor, sino la certeza de que el camino que marcaron con "aquellas leonas" no solo está bien cuidado, sino que se traslada de generación de jugadoras en generación, siguiendo un linaje de calidad inalterable.

El presidente Javier Milei y Patricia Bullrich festejaron la gran victoria con posteos de felicitaciones al equipo argentino en sus redes sociales. "VAMOS LEONAS CARAJO...", tuiteó un eufórico Milei, mientras que Bullrich también celebró con enorme alegría: "VAMOOOOSS LAS LEONAS CAMPEONAS!! . "Qué orgullo", agregó Bullrich, simbolizando el sentimiento de todos los argentinos que aman el deporte.

El equipo albiceleste ganó frente a Países Bajos en una infartante definición por penales australiano, con un marcador de 3 a 1, luego de empatar 1 a 1 durante el partido. Los goles habían sido convertidos por Yibbi Jansen, para a ventaja holandesa, y María José ‘Majo’ Granatto para la igualdad argentina. Ya en los penales, convirtieron Victoria Granatto, Brisa Bruggesser y Sofía Cairó, esta consiguiendo el defintiivo, mientras que la arquera Cristina 'China' Cosentino atajó tres penales de Países Bajos y se conviertió en la gran figura de la definición del torneo.

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¡Las Leonas son campeonas del mundo! Argentina venció a Países Bajos en los penales y conquistó su tercera estrella

El festejo de Lucha Aymar

La histórica jugadora de hockey Lucha Aymar estuvo presente en el Wagener Stadium para presenciar la final, donde festejó en uno de los palcos. La jugadora fue campeona mundial con la Selección tanto en 2002 como en 2010 y cuenta con 4 medallas de los Juegos Olímpicos.

Luego del gol final por parte de Cairó, las cámaras del evento captaron el momento justo en el que Aymar reaccionaba a la consagración. En él se la pudo observar completamente emocionada y festejó eufóricamente junto a Alberto “Coco” Budeisky, vicepresidente de la Federación Internacional de Hockey.

Los Leones dejaron el alma, pero quedaron eliminados: perdieron 2-1 ante Alemania y jugarán por el bronce en el Mundial de Hockey

Antes del partido, la ex jugadora mandó un mensaje al seleccionado a través de sus redes sociales. “Estamos por ver la final de Argentina-Holanda en un estadio que me trae muchos recuerdos porque jugué una final de la Champions Trophy y la ganamos por suerte. Así que les deseo lo mejor, agradecida por ser invitada a este gran torneo y ¡vamos Argentina!”, exclamó en un video de Instagram.

La China Cosentino, la arquera que se vistió de heroína para darle el Mundial a Las Leonas

Los festejos de Milei y Bullrich

Después del impactante triunfo de las leonas, las repercusiones en Argentina no tardaron en llegar. A través de su cuenta de X, el presidente Javier Milei felicitó a las jugadoras con la frase “VAMOS LEONAS CARAJO...!!!”.

Mientras tanto, Patricia Bullrich también celebró el nuevo título nacional y felicitó tanto a las campeonas, como a todo el equipo técnico. En un posteo anterior, la senadora mostró una imagen de su infancia como jugadora de hockey sobre césped.

Aníbal Fernández, presente en la final

Otra aparición que dio qué hablar en redes, donde fue tendencia, de la final del Mundial de hockey fue la presencia en lacelebración de Aníbal Fernandez, eufórico junto a las campeonas. Sucede que el exministro y exjefe de Gabinete del kirchnerismo es presidente de la Confederación Argentina de Hockey desde 2021, ya que fue reelecto el año pasado para ocupar el cargo hasta 2029.

JSM/HB