La cantidad de locales vacíos en la CABA aumentó 4% en un año, aunque mostró una mejora en el último bimestre

La cantidad de locales comerciales vacios en las principales zonas de la Ciudad de Buenos Aires volvió a crecer en términos interanuales, aunque el dato más reciente muestra una leve recuperación frente al bimestre anterior. Según un relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), durante julio y agosto se contabilizaron 284 locales en venta, alquiler o directamente cerrados, un 4% más que en el mismo período de 2025.

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Sin embargo, el comportamiento fue diferente al comparar con mayo-junio de este año. En ese caso, la cantidad de locales vacíos cayó 2,4%, desde los 291 registrados en la medición anterior. De esta manera, aunque el nivel de locales sin actividad continúa por encima del observado un año atrás, el segundo bimestre del invierno mostró una mejora respecto del período previo.

El relevamiento de la CAC, que se realiza desde 2014 sobre las principales arterias comerciales porteñas, también mostró diferencias según el tipo de inmueble. Los locales ofrecidos en alquiler aumentaron 6,9% frente a mayo-junio y se dispararon 120,4% en comparación con julio-agosto de 2025. En cambio, los locales en venta disminuyeron 8,7% frente al bimestre anterior y 32,3% en términos interanuales.

El panorama tampoco fue homogéneo entre las principales avenidas comerciales. La CAC registró bajas bimestrales en los locales vacíos de Avellaneda, Cabildo, Santa Fe, Pueyrredón y distintos tramos de Rivadavia. En cambio, hubo un incremento en Córdoba, Corrientes y la peatonal Florida.

Qué pasó en La Plata

El relevamiento también incluyó a La Plata, donde el escenario presentó algunos matices. Durante julio-agosto se contabilizaron 20 locales sin actividad comercial, incluyendo aquellos en venta, alquiler, clausurados o cerrados. La cifra se mantuvo sin cambios respecto del mismo bimestre de 2025, aunque implicó un aumento de 11,1% frente a mayo-junio de este año.

FN