Trump busca abaratar la carne vacuna permitiendo ventas directas de ganaderos a consumidores

El presidente Donald Trump anunció la creación de un programa para ayudar a agricultores y ganaderos a “procesar sus propios alimentos”, en un intento por reducir el elevado costo de la carne vacuna y limitar el papel de los grandes procesadores de carne.

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“Estamos creando un programa para que los ganaderos pequeños, medianos y grandes puedan vender sus productos directamente a los consumidores, sin tener que pasar por los cuatro grandes procesadores y los intermediarios”, afirmó Trump el viernes en el Despacho Oval. Agregó que “no van a estar contentos cuando se enteren de esto” y dijo que firmaría una orden ejecutiva para poner en marcha la iniciativa.

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Las medidas anunciadas el viernes son las más recientes de Trump para aliviar los elevados costos de los alimentos, una importante fuente de descontento entre los votantes, que han criticado duramente su gestión económica de cara a las elecciones legislativas de noviembre, en las que se definirá el control del Congreso. Sin embargo, algunas de sus iniciativas han enfurecido a agricultores y ganaderos, un sector clave en estados decisivos.

Por ejemplo, Trump dijo el mes pasado que permitiría importar hasta 300.000 toneladas de carne molida con aranceles más bajos. Representantes de la industria advirtieron que la medida perjudicaría a los productores estadounidenses.

Trump también dijo que firmaría una directiva que “exigirá el etiquetado del país de origen para toda la carne vacuna extranjera”, con el objetivo de apaciguar a los ganaderos molestos por el plan de la Casa Blanca de aumentar las importaciones.

También afirmó que estaba autorizando a los ganaderos a proteger a las comunidades rurales y al ganado de los “lobos grises mexicanos depredadores”, que, según dijo, causan pérdidas por decenas de millones de dólares y ponen en peligro tanto a los rebaños como a las personas.

Trump había dado señales en las últimas semanas de que planeaba flexibilizar las regulaciones federales sobre el procesamiento de carne vacuna, atendiendo así una antigua demanda de los ganaderos independientes. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos ya relajó algunas de esas normas a comienzos de esta semana para ganaderos y pequeños procesadores de carne.