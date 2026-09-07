Matías Caballero: “Construí el software que le faltaba a nuestra profesión”

Matías, contanos cómo fueron tus inicios en la profesión

Antes de ser corredor, trabajé seis años en la recepción de un hotel corporativo en South Kensington, Londres, atendiendo a CEOs de multinacionales de todo el mundo. Ahí aprendí dos cosas que no enseña ningún curso: a comunicarme con cualquier interlocutor y a ver cómo esa gente usaba la tecnología para potenciar sus ideas.

Cuando abrí la inmobiliaria en Córdoba, apliqué esa misma visión. Con la llegada del ADSL, armé una web con fotos cuando el resto todavía publicaba avisos de texto recortado en los diarios. A medida que mejoró la velocidad de internet sumé el video, logrando que el comprador pudiera conocer la propiedad antes de visitarla en persona; por eso publico en YouTube desde 2009. Hoy, junto a un ingeniero europeo, transformé toda esa experiencia en el diseño de la plataforma que estoy poniendo en manos de otros realtors.

¿Qué servicios ofrecés y cuál es tu valor agregado?

Compraventa y tasación de propiedades. Mi principal diferencial está en la forma de mostrarlas: utilizo el video y las redes sociales para que cada propiedad llegue a compradores de todo el país y del exterior, mostrando el inmueble de forma realista y sin distorsiones. Este enfoque optimiza todo el proceso: el propietario recibe menos visitas improductivas, vendiendo más rápido y a mejor precio, mientras que el comprador llega sabiendo exactamente lo que va a encontrar. Además, brindo formación integral para realtors, abarcando desde la captación de la propiedad hasta el cierre de la venta.

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¿Cómo te proyectás a mediano plazo y qué rol juega HOMYRA en ese futuro?

Estoy desarrollando HOMYRA, una plataforma diseñada para conectar a los corredores entre sí. Hoy en día, muchas inmobiliarias trabajan de forma aislada y se pierden negocios simplemente porque un colega no sabe que otro tiene exactamente lo que su cliente busca. HOMYRA resuelve esto detectando esas coincidencias de manera automática y notificando a las partes. Actualmente la implemento en mi propia inmobiliaria y el próximo paso es expandirla entre los colegas de Córdoba. Mi meta es consolidar una red operativa en varias provincias, donde corredores de distintas marcas compartan oportunidades y multipliquen sus negocios sin resignar su identidad.



¿Qué te distingue dentro del sector inmobiliario?

Cuento con dos grandes ventajas que me he ganado con el transcurso del tiempo. La primera es el posicionamiento orgánico: al publicar videos de mis propiedades desde hace tantos años, soy el primero en aparecer cuando alguien busca “casas en Córdoba” en YouTube. La segunda es que yo mismo construyo la tecnología que utilizo; esto me permite contar con un software que se adapta a cómo trabaja un corredor de verdad: en la calle, en constante movimiento y directo desde el teléfono.

Si comenzaras de nuevo en este mercado, ¿qué harías diferente?

Trabajaría para una inmobiliaria como la mía: una organización que te provea de software impulsado por inteligencia artificial, que respete y potencie la construcción de tu marca personal, y que te permita pertenecer a una comunidad colaborativa donde realmente puedas generar nuevos negocios junto a tus colegas.



Matías Caballero — Corredor Público Inmobiliario — Matrícula CPI 5074

Inmobiliaria Lamarca — Lamarca 3924, Barrio Urca, Ciudad de Córdoba

Sitio web: ilamarca.com

WhatsApp: +54 9 351 329-0796

Mail: [email protected]

Instagram: @matiascaballero_realtor