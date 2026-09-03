Respira: del bienestar personal a una propuesta colectiva

Trabajadores, profesionales y estudiantes universitarios llegan a “Respira” buscando herramientas para manejar el estrés cotidiano. Según Sánchez Lera, lo que encuentran allí excede el bienestar físico:

"Trabajamos el cuerpo, la capacidad de regular las respuestas al estrés y construimos vínculos más empáticos", explica.

Esta experiencia diariaes la base de una propuesta más amplia: llevar el yoga a empresas, universidades, escuelas, barrios y organismos del Estado. "El desafío es convertir experiencias que ya transforman vidas en propuestas sostenidas, responsables e inclusivas", sostiene.

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En el ámbito laboral, la práctica podría acompañar mejoras de productividad y la prevención del desgaste profesional. En las universidades públicas, su incorporación a los Programas de Bienestar Estudiantil sumaría recursos de respiración, atención y autorregulación frente al estrés académico, como complemento y no como sustitutode la atención profesional cuando esta sea necesaria.

Sánchez Lera también identifica aplicaciones en otros espacios: en las escuelas, como apoyo a la convivencia, prevención y resolución de conflictos; en procesos de recuperación de la salud, como práctica restaurativa que podría aliviar dolencias físicas y, mediante movilidad, fuerza y conciencia corporal, ayudar a prevenir su aparición o recurrencia; y en ámbitos públicos y comunitarios, como instancia de encuentro y contención. Estos posibles beneficios deben entenderse como complementarios y adaptarse a cada persona, con orientación profesional cuando corresponda. "Su valor no reside solo en aliviar tensiones, sino en cultivar presencia, escucha y una relación más consciente con el propio cuerpo y con los demás", señala.

Para que esta expansión sea equitativa, pone el foco en el acceso: hoy existen barreras económicas, geográficas culturales y políticas que alejan a buena parte de la comunidad de estas prácticas. Por eso, plantea que la articulación entre comunidad, profesionales e instituciones podría dar forma a iniciativas preventivas y accesibles para distintos sectores sociales.

El crecimiento del sector abre además la discusión sobre su regulación y profesionalización. Un marco formal, sostiene Sánchez Lera, permitiría fijar criterios de formación y ejercicio responsable, reconocer al yoga como práctica legítima de bienestar y facilitar su inclusión en convenios laborales, instituciones educativas y políticas públicas de salud.

"Una sociedad que respira mejor también encuentra mejores formas de convivir", concluye.