AtherAI Studio: cuando el mercado se achica, la inteligencia artificial deja de ser una herramienta y pasa a ser un criterio

¿Tiene sentido hablar de inteligencia artificial en el peor momento de las pymes argentinas?
Es la objeción que más escuchamos. Con cifras récord de concursos preventivos y cierres, hablar de tecnología puede sonar a distracción. Pensamos lo contrario. Cuando el mercado se achica, la pregunta deja de ser cuánto podemos vender y pasa a ser cuánto nos cuesta sostener lo que ya hacemos. Ahí la inteligencia artificial deja de ser una inversión de crecimiento y se convierte en una decisión sobre la estructura operativa.
¿Qué es lo primero que encontramos al entrar a una empresa?
Después de relevar decenas de empresas de rubros muy distintos, el patrón se repite: muy pocos saben con precisión cómo funciona la suya. No es negligencia: nadie tiene tiempo de auditarse mientras opera. Conocen su negocio, pero rara vez pueden decir dónde se les va el dinero, cuántas horas consume cada tarea ni qué procesos ya funcionan bien. Buscamos tres señales:
- Tiempo manual elevado: procesos que consumen horas de personas calificadas en tareas que no requieren criterio.
- Retorno imposible de medir: trabajo que se hace desde siempre y que nadie puede valuar.
- Repetición idéntica: acciones que se ejecutan igual, todas las veces, sin variación.
Si un proceso no da esas señales, no lo tocamos. Automatizar lo que ya funciona bien es la forma más cara de no cambiar nada.
¿Por qué fracasa la mayoría de los proyectos de inteligencia artificial?
Un estudio del MIT publicado el año pasado, sobre 300 implementaciones, encontró que el 95% de los pilotos de IA no generó ningún impacto medible. Lo decisivo no es el número sino la causa: los proyectos no fracasaron por la tecnología, sino por el método. Se compró herramienta antes de diagnosticar proceso. En Argentina, según Insight 21 (Universidad Siglo 21), el 64% de las empresas no inició ningún proceso para explicar cómo integrará la IA a sus operaciones. Ese 95% no marca un límite de la tecnología: marca una forma de encararla.
¿Qué cambia cuando se hace bien?
Cambia en qué se usa el tiempo. Automatizar no debería servir para hacer más de lo mismo, más rápido. El futuro del trabajo no va a ser de quien haga más, sino de quien haga mejor, y hacer mejor exige algo que hoy escasea: horas libres para razonar y decidir. El retorno real no son las horas ahorradas, sino las horas devueltas a decidir.
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Altamirano, Felipe Ignacio
Co-Fundador, AtherAI Studio
Safar, Ramsés
Co-Fundador, AtherAI Studio