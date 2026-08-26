Acompañar también es sanar

A través de Campanita - Escuela de Pacientes, el encuentro Resilientes, ACT Radio y otras actividades abiertas a la comunidad, la Fundación busca acercar información clara y generar espacios de apoyo. El Dr. Claudio Dubersarsky cuenta cómo surgieron estas iniciativas y qué lugar ocupan dentro del trabajo cotidiano de la institución.

1. ¿Cómo nació la Fundación Claudio Dubersarsky y cuál es su propósito?

La Fundación nació a partir de algo que fui viendo durante muchos años de trabajo: el paciente necesita un buen tratamiento, pero también necesita información, escucha y acompañamiento. A partir de esa idea empezamos a reunir distintas acciones que ya veníamos haciendo y a darles una estructura. Hoy trabajamos sobre tres ejes: prevención, docencia e investigación oncológica, siempre tratando de que la parte científica vaya de la mano de una mirada humana.

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2. ¿Qué es Campanita – Escuela de Pacientes?

Campanita es una escuela para pacientes y familiares. La idea es explicar, en un lenguaje sencillo, cuestiones que muchas veces quedan dando vueltas después de la consulta: qué significa un diagnóstico, cómo es un tratamiento, qué efectos adversos pueden aparecer o cuándo conviene consultar. También hablamos de salud emocional y del lugar de la familia. Cuando una persona entiende mejor lo que le está pasando, baja parte de la angustia y puede participar con más seguridad en las decisiones sobre su cuidado.

3. ¿De qué se trata Resilientes?

Resilientes es un encuentro en el que distintas personas comparten historias de vida atravesadas por situaciones muy difíciles. Algunas están relacionadas con el cáncer y otras no. Lo importante es lo que esas experiencias pueden dejarles a los demás. No buscamos mostrar héroes ni decir que hay que ser fuerte todo el tiempo. Queremos hablar de la posibilidad de pedir ayuda, volver a empezar y encontrar un sentido aun en momentos complejos.

4. Además de Campanita y Resilientes, ¿qué otras actividades realiza la Fundación?

Hacemos charlas de prevención y detección temprana, talleres de salud mental, encuentros de mindfulness y actividades para familiares. También organizamos capacitaciones para profesionales y equipos de enfermería. Muchas de estas propuestas se realizan junto con universidades, instituciones de salud y organizaciones sociales, porque creemos que el trabajo en red permite llegar a más personas y sostener mejor cada proyecto.

5. ¿Qué propone ACT Radio, el proyecto radial de la Fundación?

ACT Radio surgió para que las conversaciones de la Fundación no quedaran limitadas a una charla o a un evento presencial. Es un espacio para entrevistar a profesionales, pacientes, familiares y personas de la comunidad. Hablamos de prevención, oncología, bienestar y experiencias de vida. La radio tiene algo muy cercano: permite escuchar otras voces, aclarar dudas y acompañar a alguien que quizás está en su casa o vive lejos.

6. ¿Qué mensaje le gustaría dejarle a quienes conocen hoy la Fundación?

Que se acerquen y conozcan las actividades. La Fundación está abierta a pacientes, familiares, profesionales y a cualquier persona que quiera participar o colaborar. Detrás de un diagnóstico hay una persona que sigue teniendo proyectos, vínculos, temores y deseos. La ciencia es fundamental para tratar la enfermedad, pero escuchar, explicar y estar presentes también es parte del cuidado.

Prof. Dr. Claudio G. Dubersarsky

Presidente de la Fundación Claudio Dubersarsky

Nota: sitios oficiales de la Fundación Claudio Dubersarsky: fundacionclaudiodubersarsky.com.ar; Campanita - Escuela de Pacientes: campanitaescueladepacientes.com.ar; Instagram: @drclaudiodubersarsky.