Dra. Carla Mascaretti: acompañar y orientar desde la ginecología infantojuvenil

Un recorrido marcado por el acompañamiento

Desde el inicio de la carrera de Medicina y sus primeras prácticas, descubrió su interés por acompañar al paciente durante todo su recorrido, más allá del momento inmediato de la enfermedad, y también por el área quirúrgica. Esa combinación la llevó hacia la Tocoginecología.

Durante la residencia observó que muchas jóvenes no habían tenido contacto previo con la especialidad, algo que podía traducirse en enfermedades, falta de información y embarazos no deseados. A partir de esa experiencia decidió orientarse hacia la Ginecología Infantojuvenil, con el objetivo de generar un acercamiento temprano y acompañar a las pacientes hasta la adultez.

Los desafíos de la consulta y una mirada hacia el futuro

Su diferencial está en la intención de acompañar e informar, pero también en ofrecer un espacio donde niñas y adolescentes puedan expresar inquietudes y preguntas que no siempre tienen una respuesta inmediata y que, en ocasiones, generan incomodidad tanto en la paciente como en el médico. Para la profesional, resulta fundamental permitir el despliegue de esas dudas sin imponer visiones personales, juicios de valor o restricciones.

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Uno de los principales desafíos es conectar tanto con la paciente como con su acompañante, generalmente las madres, quienes también pueden tener dudas, miedos y tabúes frente al abordaje de temas íntimos desde edades tempranas. En este sentido, considera clave permitir que la paciente desarrolle su intimidad en la consulta y pueda iniciar sus controles de salud femenina con confianza.

A la vez, destaca la importancia de que esa libertad no haga sentir excluido o avasallado al acompañante frente a los cambios propios de la adolescencia, que muchas veces no sabe cómo afrontar.

Actualmente, se encuentra formando un espacio pensado para niñas y adolescentes y realizando una diplomatura en el área, con el objetivo de incorporar mejores herramientas y brindar una atención más integrada desde el primer contacto con la ginecología.

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