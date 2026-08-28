Lucas Lecca: “Tener redes no es vender”

Lo publicaste con ilusión. Esperaste. Y otra vez nada.



Conozco esa sensación. La de invertir en publicidad y verla evaporarse. La de dedicarle horas a las redes después de un día agotador, mientras el negocio sigue frenado.



La peor parte no es la plata. Es la duda: esa vocecita que te pregunta si el problema sos vos.



No lo sos. El problema es el enfoque.



La mayoría de las agencias te vende lo mismo: posteos lindos, seguidores y capturas de alcance. Métricas que no pagan sueldos.



Nosotros no medimos likes: medimos resultados tangibles.



Diseñamos funnels que acompañan al cliente desde que te descubre hasta que te compra. Definimos tu ICP, tu cliente ideal, para dejar de hablarle a todos y venderle al que sí paga. Miramos tu ticket promedio, tu tasa de recompra, el valor real de cada cliente en el tiempo. Toda la estructura que convierte una marca en una máquina de vender, no en un feed bonito.



Eso es lo que casi nadie hace. Y es exactamente lo que cambia todo.



Yo lo sé porque llevo 13 años vendiendo por redes, prácticamente desde que las redes existen. Probé nueve rubros distintos y en cada uno confirmé lo mismo: no gana el que más publica, gana el que tiene un sistema detrás. Por eso hoy no improviso; sé exactamente qué mover para que un negocio empiece a facturar.



Esa es la diferencia. Ayudo a marcas y empresas del Litoral a dejar de perseguir me gusta y empezar a facturar, con números que se pueden ver y clientes que se pueden contar.



Mi meta es clara: escalar tu marca y tus servicios, como lo vengo haciendo desde hace 13 años.



Si volviera a empezar, confiaría antes en el proceso. Y a vos te digo lo mismo: tu negocio no necesita que trabajes más. Necesita la estructura correcta.



Tus redes son tu activo más importante.





Lucas Lecca - AcelerUp

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