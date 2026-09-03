Estudio Scolaro: una mirada integral para acompañar a emprendedores y empresas

De los primeros clientes a un estudio consolidado

Fernando Scolaro es Contador Público y Licenciado en Administración. Estudió en la Universidad Nacional de La Plata, donde se recibió en 1998, y regresó a Puerto Madryn, Chubut, en el año 2000. Después de sus primeras experiencias laborales en relación de dependencia, comenzó a trabajar de manera independiente y consiguió sus primeros clientes en la ciudad.

Durante los primeros años, el estudio funcionó en su propia casa. En 2006 comenzó la construcción del espacio que ocuparía posteriormente y, en diciembre de 2007, inició oficialmente sus actividades en la sede actual. Al principio trabajaba solo, hasta que en 2011, luego de superar los 40 clientes, incorporó a su primera colaboradora.

Con el paso del tiempo, distintos contadores se sumaron como asociados y el equipo continuó creciendo. Actualmente, el Estudio Scolaro cuenta con siete colaboradores y una cartera cercana a los 200 clientes, consolidándose como uno de los estudios más grandes de Puerto Madryn.

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Una identidad propia para el estudio

El nombre responde a una tradición habitual en la profesión: utilizar el apellido del contador o de quienes iniciaron el estudio como elemento identificatorio. Sin embargo, Fernando buscó diferenciarse a través de una identidad visual propia.

Para el logo eligió como punto de partida un antiguo escudo familiar, al que incorporó modificaciones personales. El diseño reemplaza el águila de dos cabezas del escudo original por una sola y suma una serpiente entre sus garras, junto con la inscripción en latín “adversis”, como representación de la lucha frente a las adversidades.

Más allá de la actividad contable

La propuesta del estudio parte de una mirada amplia. La formación de Scolaro como contador y licenciado en Administración le permite abordar aspectos que van más allá de la liquidación de impuestos o sueldos, incluyendo la administración de personal, la gestión de negocios, el análisis de costos y el marketing.

La idea es funcionar como un “solucionador de problemas” para acompañar a emprendedores y empresas en sus distintas necesidades.

Crecimiento y adaptación tecnológica

El próximo objetivo es continuar creciendo, incorporar nuevos servicios y acompañar a los clientes frente a los cambios tecnológicos. En ese camino, el equipo se encuentra capacitándose en inteligencia artificial y marketing digital para adaptarse a una nueva etapa de competitividad y ofrecer nuevas soluciones.

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