Patricia Peruzzo: "Acompaño a quienes atraviesan dificultades en el camino hacia la mapaternidad"

Patricia, ¿cómo fueron tus inicios y cómo descubriste el counseling?

Conocí el counseling en el año 2018 mientras buscaba una formación que vinculara mi carrera de contadora pública con mi interés por la psicología. Para ese momento ya me había formado en grafología, donde había tenido un primer acercamiento a la psicología, y llevaba varios años haciendo mi propio proceso personal.



¿Qué te llevó a especializarte en desafíos reproductivos y mapaternidad?

Mientras cursaba la carrera, en lo personal atravesaba un profundo proceso de infertilidad que había comenzado en 2015. En ese transitar pude descubrir que si bien existía mucha atención puesta en los aspectos médicos de la búsqueda, era difícil encontrar profesionales especializados en acompañar todo lo que sucedía emocionalmete alrededor de ella. Es por eso que hoy me dedico justamente a eso, a acompañar a mujeres y parejas que atraviesan dificultades en su camino hacia la mapaternidad: búsquedas de embarazo que se dilatan en el tiempo, pérdidas gestacionales, embarazo post pérdida, tratamientos y decisiones complejas que puedan aparecer durante estos procesos. Además, me motiva y conmueve darle visibilidad a lo que muchas veces no se habla.

¿Qué servicios ofrecés actualmente en tu espacio?

Ofrezco tres pilares de atención:

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· Asesorías personalizadas: Son encuentros donde analizamos la situación actual de la persona o la pareja. Despejamos inquietudes, ordenamos la información y pensamos posibles caminos. El objetivo es poder comprender el escenario y construir herramientas que ayuden a transitarlo con mayor claridad y bienestar.

· Acompañamiento emocional: Trabajo brindando un acompañamiento cercano, cálido y con un enfoque centrado en la persona, entendiendo que la infertilidad puede impactar en muchos ámbitos de la vida. Ofrezco un espacio de mucha presencia y humanidad en donde cada persona pueda hacer contacto con sus emociones y con lo que le pasa.

· Facilitación de talleres: Diseño y coordino espacios vinculados con el autoconocimiento, bienestar e infertilidad. Son propuestas que combinan información, reflexión y herramientas concretas. A su vez buscan algo que considero muy valioso, eso es generar tribu entre personas que están atravesando experiencias similares.

¿Cuál considerás que es tu mayor diferencial como profesional?

Creo que mi diferencial surge de la combinación entre formación, especialización y experiencia personal. Elegí especializarme en desafíos reproductivos ya que, cuando hablamos de infertilidad, muchas veces la atención queda puesta en los procedimientos médicos mientras que la persona que lo atraviesa puede quedar en un segundo plano mientras intenta sostener su vida cotidiana que ahora se ve sometida a una montaña rusa de emociones. Quienes hemos pasado por la infertilidad sabemos que es un proceso que se vive con una enorme sensación de soledad, y el acompañamiento emocional en ese momento se vuelve crucial. Como ex paciente y habiendo transitado un recorrido de mucho dolor, pérdidas y aprendizajes, la vida me fue transformando y eso también forma parte del acompañamiento que brindo.

Patricia Peruzzo

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