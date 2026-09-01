Ritual: el lugar donde el menú nace en la barra

Victoria, Álvaro, cuéntennos cómo surgió esta apuesta gastronómica en Bolívar

Ritual nació de una pasión compartida por la gastronomía, la coctelería y el placer de recibir. Somos dos ingenieros agrónomos que encontramos en la cocina y detrás de una barra una manera de crear, experimentar y compartir.

Lo que comenzó como un juego entre nosotros —probando ingredientes, técnicas, sabores y cócteles— fue creciendo hasta convertirse en un proyecto sólido. Así descubrimos algo que hoy define nuestra identidad: no queríamos pensar un plato y después buscarle un cóctel; queríamos hacer exactamente lo contrario, que ambos nacieran juntos.

¿Qué ofrecen a través de Ritual?

Ritual propone experiencias gastronómicas y de coctelería de autor, donde cada menú está diseñado como un recorrido y cada cóctel forma parte de la historia.

Trabajamos sobre el maridaje desde la concepción misma de cada propuesta. Muchas veces el menú nace en la barra: un ingrediente, un aroma, una textura o una técnica utilizada en un cóctel dispara la creación de un plato. O sucede al revés. A partir de ahí, construimos una secuencia en la que gastronomía y coctelería se potencian mutuamente. Además, desarrollamos experiencias exclusivas para eventos corporativos y celebraciones privadas, creando propuestas completamente a medida.

Al tratarse de una propuesta que se destaca por sí misma, ¿consideran que es este puntualmente su mayor diferencial?

Creemos que nuestro diferencial está en no pensar la gastronomía y la coctelería como dos mundos separados. En Ritual, una acompaña, transforma y completa a la otra. Nos apasiona buscar combinaciones inesperadas, trabajar con productos de calidad y elaboraciones caseras, pero, sobre todo, generar una experiencia. Queremos que quien se siente a nuestra mesa no solamente recuerde qué comió o qué tomó, sino lo que sintió.

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¿Hacia dónde se proyecta Ritual en el futuro?

Queremos seguir creciendo, llevando Ritual a nuevos espacios, eventos y personas, pero conservando aquello que le dio origen: la curiosidad, la creatividad y las ganas de sorprender. Porque para nosotros Ritual no es solamente una propuesta gastronómica; es la excusa perfecta para detenerse, sentarse alrededor de una mesa, brindar y compartir. Creemos que cuando gastronomía y coctelería encuentran su equilibrio, un simple encuentro puede convertirse en algo mucho más grande: un recuerdo.

Ritual

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