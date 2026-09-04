Dr. Mariano Martín: “Las Neurociencias son el puente entre la psiquiatría y la neurología”

Mariano, contanos un poco acerca de tus comienzos en lo que respecta a formación y cómo te decidiste por esta que es hoy tu especialización

La verdad es que, cuando me hacen esta pregunta, siempre cuento que mi interés por la mente humana se despertó a mis 15 años, cuando comencé a sentir ansiedad y nerviosismo ante situaciones normales que vive cualquier adolescente de esa edad. En ese momento, le pedí a mi madre si podía asistir a una psicóloga para hablar de estos temas. Al comenzar la terapia, encontré un espacio de escucha verdadera donde pude desahogarme y resolver los problemas que creía tener. Esta experiencia me ayudó tanto que, evidentemente, fue el inicio de mi vocación por volcarme a una profesión relacionada con la salud mental. Fue pura resiliencia.

Mis padres, ambos universitarios, Jorge (arquitecto) y Liliana (contadora y licenciada en Administración), siempre quisieron que estudiara la carrera universitaria que a mí me gustara. Nunca me presionaron con una carrera específica, pero sí estaba claro que alguna tenía que elegir. Cuando estaba por terminar la secundaria en la Escuela Pre-Universitaria Superior de Comercio "Libertador San Martín" en Rosario, ya estaba preparado para empezar a estudiar Medicina. Había hecho un test vocacional en el que quedaba claro mi interés por el área asistencial y mis ganas de ayudar al otro. Desde siempre me había gustado estudiar el cuerpo humano, así que elegí Medicina y, por suerte, no me equivoqué, ya que en ningún momento de la carrera tuve dudas de estar en el camino correcto.

Antes de graduarme, me surgió un nuevo interrogante: qué especialidad elegir para hacer la residencia. Allí recordé las palabras de un docente: “Van a poder elegir la especialidad correcta cuando se decidan por el órgano humano que más les gustó estudiar durante la carrera”. La respuesta fue muy sencilla, porque a mí siempre me había fascinado el cerebro humano. El dilema final era decidirme entre Neurología o Psiquiatría. Una última rotación por ambas especialidades me hizo dar cuenta de que tenía una mayor vocación para abordar el cerebro desde lo psicopatológico. Por lo tanto, comencé la especialidad de Psiquiatría, que es la gran vocación de mi vida y la cual sigo ejerciendo y estudiando cada día.

Actualmente, ¿qué tipo de atención brindás y en qué estás enfocado a nivel profesional?

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Hoy en día, el paradigma actual de las Neurociencias nos obliga a pensar la neurología y la psiquiatría, en muchos aspectos, como una única especialidad. El neurólogo se ocupa de estudiar y atender las patologías clínicas del cerebro (como cefaleas, epilepsias, enfermedades cerebrovasculares, trastornos del movimiento, trastornos cognitivos como el Alzheimer y otras demencias, enfermedades desmielinizantes, neuromusculares y trastornos del sueño, entre otras). Por mi parte, como psiquiatra, me dedico a atender trastornos depresivos, de ansiedad, bipolaridad, trastornos de la personalidad, trastornos psicóticos (como la esquizofrenia), trastornos de la conducta alimentaria y adicciones (a la cocaína, alcohol, tabaco y juego patológico, entre otras).

Además de ser Especialista Certificado en Psiquiatría y Psicología Médica por el Colegio Médico de Rosario y de Buenos Aires, poseo un posgrado en Auditoría Médica y una especialización en Administración Sanitaria. En 2025 terminé mis estudios como Especialista en Cannabis Medicinal en la Universidad de San Pablo (Tucumán) y completé el primer año como Sexólogo Clínico en la UBA.

En el Instituto de Neurociencia (INAP), el cual fundé hace tres años y medio, trabajamos de manera interdisciplinaria entre las distintas profesiones que estudian el cerebro humano. Actualmente, el instituto está conformado por unos 45 profesionales. Para la atención de adultos contamos con psiquiatras, neurólogos, neurocirujanos, psicólogos, psicopedagogas, fonoaudiólogas, nutricionistas, médicas clínicas, cardiólogo y oncólogo; mientras que para el área infantil disponemos de psiquiatras infanto-juveniles, neuropediatra, psicólogos infantiles, psicopedagogas, fonoaudiólogas y médicas pediatras.

¿Cómo te proyectás en el mediano plazo?

A mediano plazo, me proyecto con la firme intención de que el Instituto siga creciendo. En el área académica, mi meta es graduarme como Sexólogo Clínico en la UBA, carrera que finalizaría a fines de este 2026. También me gustaría continuar desempeñándome como speaker para varios laboratorios y seguir participando en congresos médicos de Psiquiatría como disertante en temáticas variadas, tal como lo vengo haciendo.

Por otra parte, tengo planeado comenzar a formarme próximamente como neuropsiquiatra. Considero que poseo una curiosidad inagotable que me impulsa a querer estudiar el cerebro humano cada vez con mayor profundidad.

¿Cuál considerás que es tu diferencial?

Creo que el hecho de ejercer la Psiquiatría con una profunda y verdadera vocación me hace despertar todos los días con ganas de escuchar a mis pacientes, aportando mi granito de arena para entenderlos, brindarles un espacio donde desahogarse y, cuando sea estrictamente necesario, indicar la medicación adecuada. En paralelo, mantengo un interés continuo por capacitarme activamente en la utilización de nuevos medicamentos y en combinaciones innovadoras de psicofármacos para tratar las diferentes patologías de la mente humana.

Si comenzaras de nuevo, ¿harías algo de manera diferente?

Pocas cosas. Estoy muy conforme con haber escuchado mi voz interior, esa que me decía que podía estudiar Medicina para luego realizar la especialidad de Psiquiatría. En su momento, mucha gente de mi entorno me preguntaba si en serio me animaría a atender pacientes con enfermedades de salud mental, si no me "contagiarían la locura" o si me amargaría la vida. Con el tiempo, entendí que con una formación continua y con amor por lo que uno hace, es posible empatizar, ponerse del lado del paciente y sentir una satisfacción plena cuando alguien a quien atendés empieza a salir adelante. Ese es un regalo que te da la profesión que realmente no tiene precio.

Dr. Mariano Martín - MAT 553.156

Especialista Certificado en Psiquiatría y Psicología Médica

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