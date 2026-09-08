En Ronda de Corresponsales explicaron qué implica la cautelar que afecta a argentinos con nacionalidad española

Una cautelar del Tribunal Supremo de España suspendió el derecho al voto de miles de ciudadanos vinculados a los trámites de nacionalidad por la Ley de Memoria Democrática. La medida no supone, por ahora, la pérdida de la ciudadanía española, pero mantiene en suspenso los derechos electorales de las personas alcanzadas mientras se resuelve la cuestión de fondo.

En la Ronda de Corresponsales (RDC) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, el periodista Marcelo Molina explicó el alcance de la resolución y su impacto en Argentina, donde existe un elevado número de solicitudes. “En realidad lo que hizo fue, impuso una cautelar, esto es, por ahora queda suspendida”, señaló al analizar la situación de quienes ya obtuvieron la nacionalidad y de aquellos que todavía esperan una resolución.

La cautelar y el origen del conflicto por la nacionalidad

Marcelo Molina explicó que la presentación judicial busca que el Tribunal Supremo resuelva la cuestión de fondo y señaló: “Lo que dicen es, lo mejor es decidir la cuestión de fondo, y eso sí, lo que aclara es que va a haber que presentar documentación certera”.

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El origen del conflicto está en la Ley de Memoria Democrática de 2022, destinada a reconocer y reparar a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura de Francisco Franco. Según el periodista, la normativa establece una presunción de que quienes abandonaron España entre 1936 y 1955 lo hicieron por motivos políticos.

El problema adquiere especial relevancia para Argentina debido al enorme número de solicitudes. “Suspende los derechos de treinta mil personas que ya habían conseguido el pasaporte y la nacionalidad y suspende lo que pueda pasar con, escucha esto, un millón de argentinos que aparentemente tienen solicitud pedida”, afirmó Marcelo Molina.

Además, estimó que el universo total podría alcanzar casi dos millones de solicitudes, con consulados españoles desbordados por los trámites.

Argentinos nacionalizados y el impacto electoral

Uno de los puntos centrales es cómo acreditar, décadas después, que los antepasados emigraron por razones políticas y no exclusivamente económicas.

“Sí, es verdad que hay documentación donde figura quién estaba de un lado y quién del otro, si participaba efectivamente de alguna facción”, reconoció Marcelo Molina, aunque admitió que “obviamente es muy difícil de probar”.

En cuanto a quienes todavía no obtuvieron la nacionalidad, Marcelo Molina fue categórico: “En principio parece que no. Depende cuándo hayan conseguido esa nacionalidad”.

El impacto electoral podría ser significativo porque los ciudadanos españoles residentes en el exterior pueden participar en elecciones sin haber vivido necesariamente en España.

“Una vez que tenés eso, el consulado te manda las boletas a tu casa y vos tenés que mandar por correo”, explicó. Y remarcó el potencial político de ese voto: “Podés dar vuelta a una elección viviendo en Buenos Aires, o viviendo en Santiago de Cuba”.