Cuándo es la fecha de vencimiento para acceder al pasaporte español.

En el marco de la entrada en vigor de la conocida Ley de Nietos, una disposición incluida en la Ley de Memoria Democrática que permite acceder a la nacionalidad a descendientes de personas que se exiliaron por distintas razones, el gobierno de España prorrogó por un año el plazo para solicitar la ciudadanía española. La nueva fecha límite para entregar la documentación será este miércoles 22 de octubre, independientemente de cuándo se concrete la cita en el consulado correspondiente.

La medida fue publicada en el Boletín Oficial del Estado español a través de una instrucción del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, y busca dar respuesta al fuerte incremento de solicitudes registradas desde que la normativa entró en vigor en octubre de 2022.

Cabe destacar que Argentina, se posiciona como el país con mayor cantidad de solicitudes presentadas. Los números son elocuentes. Es que a la fecha, 366.579 trámites fueron iniciados desde los cinco consulados españoles presentes en el territorio argentino, lo que representa el 42% del total global. De ese universo, 174.277 personas ya adquirieron el derecho a la nacionalidad por esta vía.

Según datos actualizados del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, hasta el 31 de julio de 2025 se habían recibido 876.321 solicitudes en todo el mundo, de las cuales 414.652 descendientes ya obtuvieron la aprobación del trámite y 237.145 figuran como inscritos con su pasaporte español emitido.