Las empresas mejoran sus expectativas de contratación para fin de año: más de un tercio prevé sumar personal

Las empresas argentinas mejoraron sus perspectivas de contratación para los últimos tres meses del año. De acuerdo con la Encuesta de Expectativas de Empleo de ManpowerGroup para el cuarto trimestre de 2026, el 35% de los empleadores prevé incrementar su plantilla entre octubre y diciembre, mientras que 21% anticipa una reducción, 42% no espera realizar cambios y 2% todavía no sabe qué decisión tomará.

El resultado deja una Expectativa Neta de Empleo Ajustada Estacionalmente de 16 puntos porcentuales, según el relevamiento realizado entre más de 700 empleadores de todo el país. El indicador mejoró 10 puntos frente al trimestre anterior y 11 puntos respecto de un año atrás.

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La Expectativa Neta de Empleo se calcula restando al porcentaje de empleadores que prevén aumentar sus contrataciones el porcentaje de aquellos que esperan reducirlas. Un valor positivo implica que hay más empresas proyectando sumar personal que firmas anticipando recortes.

El dato marca una recuperación de las expectativas laborales después de un tercer trimestre más débil.

La tendencia neta se ubicó en 16%, frente a un nivel 10 puntos menor en el trimestre anterior. En la comparación interanual, la mejora fue de 11 puntos porcentuales.

Según ManpowerGroup, el incremento de las plantillas estaría influenciado principalmente por el crecimiento de las empresas y la generación de nuevos empleos. Al mismo tiempo, entre quienes contemplan reducir personal, los desafíos económicos aparecen como el principal motivo.

Patagonia lidera las expectativas

La mejora no es homogénea en todo el país.

Patagonia presenta la expectativa de contratación más alta, con 27%, seguida por el NEA con 23%, el NOA con 15%, Cuyo con 14%, AMBA con 12% y la región Pampeana con 11%.

El liderazgo patagónico se da en un contexto en el que varios sectores vinculados a energía y recursos naturales muestran perspectivas más favorables.

Energía y recursos naturales, a la cabeza

Por sector, Servicios Públicos y Recursos Naturales presenta la mayor Expectativa Neta de Empleo, con 36%.

Le siguen Finanzas y Seguros, con 28%, Construcción y Bienes Raíces y Automotriz, ambos con 25%, Manufactura con 21%, Tecnología y Servicios de IT con 19%, Comercio y Logística con 18%, Hospitalidad con 16% y Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos con 4%.

La diferencia entre sectores muestra que la expectativa de contratación está especialmente concentrada en actividades asociadas a energía, minería, servicios públicos y finanzas.

Las empresas medianas muestran mayor intención de contratar

El tamaño de las compañías también marca diferencias.

Las empresas de 250 a 999 empleados registran una expectativa neta de 31%, la más alta entre los distintos segmentos. Las de 10 a 49 trabajadores alcanzan 17%, las de 1.000 a 4.999 empleados 15%, mientras que las firmas con menos de 10 trabajadores y aquellas con entre 50 y 249 empleados presentan 11%. En las organizaciones de más de 5.000 empleados, la expectativa se ubica en 9%.

Según el informe, el grupo de empresas de 1.000 a 4.999 trabajadores mostró además el mayor crecimiento frente a la medición previa.

Argentina todavía queda por debajo del promedio global

Aunque las expectativas locales mejoraron, Argentina continúa rezagada frente a otros mercados.

La Expectativa Neta de Empleo global se ubica en 29%, mientras que Argentina registra 16%. En América, países como Brasil muestran 53%, Panamá 49%, México 41%, Perú 40% y Colombia 35%.

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Brasil aparece así con una intención de contratación más de tres veces superior a la argentina.

El relevamiento también detecta cambios en las posiciones de ingreso.

Los empleadores señalaron que la contratación de trabajadores de nivel inicial está aumentando en comparación con 2025 en distintos sectores. Sin embargo, las empresas también identifican factores que limitan esas incorporaciones. Entre ellos figuran la caída general de la contratación, la presión de costos, la falta de experiencia, el congelamiento de búsquedas, la automatización impulsada por inteligencia artificial y la falta de habilidades técnicas.

Cubrir una vacante sigue siendo un desafío

El 36% de las empresas señaló que hoy tarda más que el año pasado en cubrir una posición, mientras que otro 36% demora aproximadamente el mismo tiempo. Sólo 27% indicó que consigue completar sus búsquedas más rápido.

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Entre las principales razones que demoran los procesos aparecen la falta de candidatos con las competencias requeridas, la escasez de perfiles calificados en el mercado local y la proliferación de currículums creados con inteligencia artificial.

La mejora de las expectativas para el último trimestre deja así un escenario más favorable que meses atrás, aunque todavía con fuertes diferencias por sector, región y tamaño de empresa. El dato central es que más de un tercio de las compañías prevé sumar personal entre octubre y diciembre, mientras una de cada cinco todavía anticipa recortes.

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