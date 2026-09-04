RDEco: El RIGI proyecta 95.000 empleos, pero no alcanza para compensar la pérdida acumulada

La discusión económica rumbo a 2027 empieza a concentrarse en una pregunta clave: cuánto tiempo podrá sostenerse el esfuerzo del ajuste y qué condiciones permitirán que la recuperación llegue al empleo y al consumo. Karina Fabi planteó que “cualquier reacomodación económica se atraviesa en fases” y explicó que primero aparecen el orden de las cuentas y la estabilidad cambiaria, mientras que “el empleo siempre es el último eslabón afectado positiva o negativamente cuando se reacomoda la economía”.

El debate también puso el foco en la competitividad, la apertura comercial y la capacidad de generar nuevos puestos de trabajo. En Ronda de Economistas (RDEco) por +Perfil, el nuevo canal de Editorial Perfil, especialistas analizaron los desafíos que enfrenta la Argentina para sostener el proceso económico, atraer inversiones y lograr que la recuperación alcance a los sectores más afectados.

Integración al mundo y competitividad

Para Fabi, el principal riesgo es que el proceso se interrumpa antes de consolidarse: “Si el modelo no tiene continuidad, no vamos ni siquiera a llegar a asomar la cabeza con una economía estable, a que volvemos a caer”. Además, advirtió sobre los problemas de competitividad: “Estamos un 30% más en logística, en costos de movimiento de carga y en costos energéticos” que los países vecinos.

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Marcelo Scaglione puso el foco en una transformación estructural: “Argentina es uno de los países más cerrados del mundo”. Según explicó, antes del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el país tenía acuerdos comerciales que alcanzaban apenas al “9,5% del PBI global”.

El especialista señaló que la apertura comercial deberá complementarse con reformas internas. “Un Estado excesivo tanto en términos de carga tributaria como en términos regulatorios”, sumado a la falta de infraestructura, afecta la capacidad de competir.

Para Scaglione, el contexto internacional ofrece una oportunidad: “Un mundo que necesita alimentos, producimos alimentos; un mundo que necesita energía, que necesita minería, que necesita economía de conocimiento”. Sin embargo, remarcó que “no podés comenzar si no tenés equilibrio fiscal” y consideró que será difícil modificar ese rumbo.

El desafío: recuperar el empleo

Aldana Denis trasladó el debate hacia el mercado laboral. “La discusión es cuáles son los sectores que van a traccionar la generación de empleo”, sostuvo. Según sus datos, minería, agricultura y petróleo representan en conjunto alrededor del 9% de los puestos registrados, mientras que los proyectos del RIGI proyectan unos 95.000 empleos directos e indirectos.

El problema es la magnitud de la pérdida acumulada: “Hasta el momento se acumula una pérdida de más de 300.000 puestos de trabajo”. Por eso, Denis advirtió que aun si se concretaran las proyecciones del RIGI, “no cubren un tercio de lo que ya se destruyó”.

Vanesa Plaza, en tanto, describió un escenario de agotamiento social: “Hay como un hartazgo en la gente que hizo el esfuerzo, creyó en el modelo y el modelo no, si bien dio frutos y hay un montón de mejorías, no dio los frutos que quería”.

Para Plaza, llegó el momento de revisar el impacto de las políticas sobre la economía cotidiana: “Es un buen momento para repensar”, porque “el actual gobierno es muy técnico” y, a su juicio, “a veces no ve lo que está pasando en la micro”.