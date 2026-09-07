La actualización de las remuneraciones para el personal comprendido en el Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), homologado por el Decreto Nº 40/2007, fija los montos aplicables desde el 1º de septiembre de 2026. La grilla de haberes del organismo nacional establece escalas específicas según el agrupamiento, el tramo y el grado del agente público, a la espera de la publicación del decreto homologatorio.

Sueldos de la ANAC en septiembre: la escala salarial y montos por nivel

En el agrupamiento Profesional Operativo y Profesional Administrativo, la categoría General oscila entre un piso de $1.518.395,64 (Grado 13) y un techo de $2.277.593,46 (Grado 1). Por su parte, la categoría Principal abarca desde $1.797.020,16 (Grado 13) hasta $2.277.593,46 (Grado 1), mientras que la escala de la categoría Superior inicia en $2.207.397,36 (Grado 3) y alcanza los $2.378.027,88 (Grado 1).

Para el personal encuadrado como Técnico Operativo y Técnico Administrativo, los ingresos básicos de la categoría General parten de $948.187,32 (Grado 16) y llegan a $1.426.600,74 (Grado 4). En el tramo Principal, los valores oscilan entre $1.144.736,40 (Grado 16) y $1.504.356,42 (Grado 4), en tanto que en el segmento Superior los montos van desde $1.446.039,66 (Grado 6) hasta $1.583.192,04 (Grado 4).

Montos para asistentes técnicos, servicios generales y suplementos

Las remuneraciones asignadas al agrupamiento de Asistente Técnico Operativo y Asistente Técnico Administrativo muestran para la categoría General un rango que va desde $828.313,98 (Grado 18) hasta $1.196.573,52 (Grado 6). En el escalafón Principal, las cifras se ubican entre $988.145,10 (Grado 18) y $1.266.769,62 (Grado 6), mientras que la categoría Superior percibe entre $1.235.451,36 (Grado 8) y $1.335.885,78 (Grado 6).

El sector de Servicios Generales presenta dentro de la categoría General sueldos que comienzan en $653.363,70 (Grado 20) y se elevan hasta $942.787,62 (Grado 8). Para la categoría Principal de este agrupamiento, la escala varía de $775.396,92 (Grado 20) a $998.944,50 (Grado 8), situando los montos de la categoría Superior entre $971.946,00 (Grado 10) y $1.055.101,38 (Grado 8).

Nuevo sueldo de empleadas domésticas: cuánto cobran por hora y mes desde septiembre de 2026

A las escalas básicas del organismo sanitario se suman los adicionales por responsabilidad y la compensación transitoria para el agrupamiento operativo. En la escala fija de cargos con responsabilidad jerárquica, los adicionales vigentes a partir de septiembre se estructuran del siguiente modo:

- Función Ejecutiva I: $1.809.979,44

- Función Ejecutiva II: $1.636.109,10

- Función Ejecutiva III: $1.474.118,10

- Función Ejecutiva IV: $1.312.127,10

- Función de Jefatura I: $647.964,00

- Función de Jefatura II: $485.973,00

- Función de Jefatura III: $323.982,00

- Función de Jefatura IV: $161.991,00

- Compensación Transitoria Profesional Operativo: $246.485,51

- Compensación Transitoria Técnico Operativo: $155.122,58

- Compensación Transitoria Asistente Técnico Operativo: $138.405,11

- Valor de la Unidades Remunerativas (U.R.): $1.079,94

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