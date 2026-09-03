Nuevo sueldo de empleadas domésticas: cuánto cobran por hora y mes desde septiembre de 2026

El Gobierno oficializó este jueves los nuevos salarios mínimos para el personal de casas particulares, con aumentos escalonados que comenzaron en agosto y continuarán durante septiembre, octubre, noviembre y diciembre.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 6/2026 de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, publicada este 3 de septiembre en el Boletín Oficial. El esquema establece una suba del 1,9% para agosto, 1,8% para septiembre, 1,7% para octubre y 1,6% tanto en noviembre como en diciembre. Los incrementos son acumulativos sobre la escala del mes anterior.

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Con la nueva escala, una trabajadora de tareas generales con retiro, la categoría que incluye limpieza, lavado, planchado, mantenimiento y otras tareas habituales del hogar, deberá cobrar en septiembre un mínimo de $3.914,64 por hora o $480.247,85 mensuales.

En la modalidad sin retiro, el piso para esa misma categoría sube a $4.185,94 por hora y $529.261,78 mensuales.

Empleadas domésticas: cuánto se paga por hora en septiembre

Desde septiembre de 2026, los valores mínimos quedaron establecidos de la siguiente manera:

Supervisor/a

Con retiro: $4.645,33 por hora y $579.493,14 mensuales. Sin retiro: $5.049,58 por hora y $640.641,55 mensuales.

Personal para tareas específicas

Con retiro: $4.422,54 por hora y $541.402,49 mensuales. Sin retiro: $4.809,80 por hora y $597.854,36 mensuales.

Caseros

$4.185,94 por hora. $529.261,78 mensuales.

Asistencia y cuidado de personas

Con retiro: $4.185,94 por hora y $529.261,78 mensuales. Sin retiro: $4.641,90 por hora y $584.936,09 mensuales.

Personal para tareas generales

Con retiro: $3.914,64 por hora y $480.247,85 mensuales. Sin retiro: $4.185,94 por hora y $529.261,78 mensuales.

Los valores fijados por la Comisión son salarios mínimos, por lo que empleador y trabajador pueden acordar remuneraciones superiores. La resolución tiene alcance nacional.

Bono para empleadas domésticas: de cuánto es

Además de las subas porcentuales, la resolución oficializó una suma no remunerativa por única vez, que debe pagarse junto con los salarios correspondientes a agosto.

El monto depende de la carga horaria semanal:

16 horas o más: $20.000. Entre 12 y menos de 16 horas: $11.500. Menos de 12 horas: $8.000.

La particularidad es que ese adicional comenzará luego a integrarse al salario básico. En septiembre se incorpora el 25% de la suma, en octubre otro 50% y en noviembre el 25% restante.

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De esta manera, el acuerdo combina los incrementos porcentuales mensuales con la incorporación gradual de la suma extraordinaria.

Cuánto cobrarán las empleadas domésticas en octubre

En octubre se aplicará otro incremento del 1,7%, junto con la segunda etapa de incorporación del adicional.

Para el personal de tareas generales, el salario mínimo pasará a $4.064,08 por hora con retiro y $4.337,53 sin retiro. Los valores mensuales quedarán en $498.582,06 y $548.429,23, respectivamente.

En asistencia y cuidado de personas, los pisos serán de $4.337,53 por hora con retiro y $4.801,52 sin retiro, mientras que los salarios mensuales alcanzarán $548.429,23 y $605.050, respectivamente.

Los supervisores cobrarán un mínimo de $599.514,52 mensuales con retiro y $661.702,46 sin retiro.

Los salarios de noviembre

Para noviembre está prevista una suba adicional del 1,6%.

La categoría de tareas generales tendrá un piso de $4.174,62 por hora con retiro y $4.451,49 sin retiro. En el caso del personal mensualizado, los valores serán de $512.142,96 y $562.837,52, respectivamente.

Para asistencia y cuidado de personas, el salario mínimo será de $4.451,49 por hora con retiro y $4.923,50 sin retiro, mientras que los montos mensuales llegarán a $562.837,52 y $620.420,85.

Los supervisores pasarán a cobrar como mínimo $614.791,27 mensuales con retiro y $678.036,40 sin retiro.

Cuánto se pagará por hora en diciembre

Diciembre tendrá el último aumento previsto en el acuerdo, también del 1,6%.

Para el personal de tareas generales, el valor mínimo llegará a $4.241,42 por hora con retiro y $4.522,71 sin retiro, mientras que los salarios mensuales serán de $520.337,24 y $571.842,92, respectivamente.

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En asistencia y cuidado de personas, el piso será de $4.522,71 por hora con retiro y $5.002,28 sin retiro. Los valores mensuales quedarán en $571.842,92 y $630.347,58.

Para tareas específicas, el salario mensual llegará a $584.600,84 con retiro y $643.922,59 sin retiro.

Los supervisores cerrarán el año con mínimos de $5.007,14 por hora con retiro y $5.429,84 sin retiro, y salarios mensuales de $624.627,93 y $688.884,98, respectivamente.

El adicional por zona desfavorable sube al 31%

La nueva escala también establece un adicional por zona desfavorable equivalente al 31% sobre los salarios mínimos.

Ese plus corresponde al personal que trabaja en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y el partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

El acuerdo reemplaza las escalas anteriores fijadas para abril, mayo, junio y julio y deja definidos los salarios mínimos del sector hasta diciembre de 2026.

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