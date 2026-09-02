El Gobierno oficializó una nueva escala para el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) que comenzará a regir desde septiembre y contempla aumentos mensuales hasta abril de 2027.

La medida fue establecida mediante la Resolución 4/2026 del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, publicada este miércoles 2 de septiembre en el Boletín Oficial.

Nuevo monto del Salario Mínimo Vital y Móvil desde septiembre: cómo aumentará, mes a mes, hasta abril de 2027

La actualización fue definida por el Ejecutivo luego de que representantes sindicales y empresarios no lograran alcanzar un acuerdo durante la reunión del Consejo del Salario realizada el 28 de agosto. Ante la falta de consenso, la autoridad laboral quedó habilitada para determinar los valores mediante un laudo.

Cuánto será el salario mínimo desde septiembre

A partir del 1° de septiembre de 2026, el salario mínimo quedó fijado en $383.800 mensuales para los trabajadores que cumplen una jornada legal completa.

Para los trabajadores jornalizados, el piso será de $1.919 por hora. En los casos de jornadas reducidas, el monto deberá pagarse en forma proporcional.

La resolución dispuso además una serie de incrementos mensuales que llevarán el salario mínimo por encima de los $400.000 antes de finalizar el año.

Los nuevos valores serán:

Septiembre de 2026: $383.800 mensuales y $1.919 por hora. Octubre: $391.200 y $1.956 por hora. Noviembre: $398.800 y $1.994 por hora. Diciembre: $406.400 y $2.032 por hora. Enero de 2027: $414.200 y $2.071 por hora. Febrero: $422.000 y $2.110 por hora. Marzo: $429.600 y $2.148 por hora. Abril: $437.000 y $2.185 por hora.

De esta manera, el Gobierno estableció de antemano el sendero que tendrá el ingreso mínimo durante los próximos ocho meses.

Sin acuerdo entre sindicatos y empresarios

La nueva escala no surgió de un acuerdo entre las partes.

Según consta en la resolución, el Consejo del Salario fue convocado para el 28 de agosto mediante una reunión virtual. Después de un “extenso intercambio de opiniones”, no se consiguió alcanzar el consenso previsto por la legislación.

Frente a esa situación, la presidenta alterna del Consejo Nacional del Empleo quedó facultada para fijar tanto el salario mínimo como los valores correspondientes a la prestación por desempleo.

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El mecanismo vuelve a colocar al Gobierno en el centro de la definición de uno de los principales ingresos de referencia de la economía, que además funciona como parámetro para distintas prestaciones sociales y laborales.

Qué pasa con la prestación por desempleo

La resolución también ratificó el mecanismo para calcular la prestación por desempleo.

El beneficio será equivalente al 75% del importe neto de la mejor remuneración mensual, normal y habitual que haya percibido el trabajador durante los seis meses anteriores al cese laboral.

Sin embargo, se establecen límites vinculados directamente con el salario mínimo.

La prestación no podrá ser inferior al 50% del SMVM vigente, ni superar el 100% del salario mínimo.

Por lo tanto, con el nuevo valor de septiembre de $383.800, el piso de la prestación por desempleo queda en $191.900, mientras que el máximo será de $383.800.

A medida que se actualice el salario mínimo, esos límites también irán aumentando automáticamente.

A quiénes alcanza el nuevo salario mínimo

Los valores establecidos se aplican a los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo, al Régimen de Trabajo Agrario y a empleados de la Administración Pública Nacional y otros organismos del Estado nacional alcanzados por la normativa.

Las asignaciones familiares quedan excluidas del cálculo del salario mínimo.

La resolución establece así un cronograma completo hasta abril de 2027, cuando el SMVM llegará a $437.000 mensuales y $2.185 por hora.

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