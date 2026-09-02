El Gobierno autorizó el aumento de tarifas de luz y gas: a quiénes alcanza esta medida y de cuánto serán las subas

El Gobierno anunció este martes 2 de septiembre un incremento en las tarifas de luz y gas natural a través de una serie de resoluciones a cargo del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENREGE) que fueron publicadas en el Boletín Oficial.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), esta actualización de las tarifas de gas y la luz se da por un pedido del ministro de Economía, Luis Caputo, que “estima imperioso continuar con la corrección de los precios relativos de la economía, entre los cuales se encuentran los precios y tarifas concernientes a los sectores de gas natural y energía eléctrica”.

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El aumento será del 1,75% en las tarifas de luz y del 1,40% en las boletas de gas natural. El incremento se aplica, en electricidad, a los usuarios de Edenor y Edesur en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el Gobierno nacional tiene competencia; en el caso del gas natural, el aumento es a nivel nacional porque la regulación tiene alcance federal.

Bonificaciones a electricidad y energía

El Ejecutivo aumentó la bonificación extraordinaria de electricidad al 25%, que sumada a la bonificación base del 50%, lleva la cifra total al 75%, mientras que, en el caso del gas natural, la bonificación extraordinaria es de 24,5%, llevando el número definitivo al 74,5%.

También se determinó aumentar el techo de consumo bonificable de energía eléctrica a 200 kWh mensuales, revirtiendo de esta forma la reducción a 150 kWh que estaba prevista en el cronograma original de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), determinados a comienzos de este 2026.

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Al hablar de esta medida, desde el Gobierno, según Noticias Argentinas, señalaron que responde a “la actual suba internacional de los costos energéticos, que de aplicarse el esquema original hubiera implicado un salto más pronunciado en las facturas de los hogares”.

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