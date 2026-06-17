Quién es Gautam Adani, el multimillonario indio que desembarcó en Argentina con una apuesta al negocio del GNL

La llegada de Gautam Adani a la Argentina quedó formalizada tras el anuncio de la compra del 51% de Meridian Transportes Marítimos por parte del Grupo Adani, una operación que marcó el desembarco del conglomerado indio en el país y lo vincula con uno de los proyectos energéticos más ambiciosos en marcha: la exportación de gas natural licuado.

El empresario es uno de los hombres más ricos de Asia y lidera un grupo con presencia en sectores clave como energía, logística, puertos, aeropuertos e infraestructura tecnológica, según detallaron desde Forbes Argentina.

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Adani es presidente y fundador del Grupo Adani, una compañía con sede en Ahmedabad que nació en 1988 como una firma dedicada al comercio de commodities y que con el tiempo se transformó en uno de los mayores conglomerados empresariales de India. Según su perfil en Forbes, el grupo tiene participaciones en puertos, aeropuertos, generación y transmisión de energía, minería, medios de comunicación, cemento y energías renovables.

Además, controla Mundra Port, el puerto más grande de India ubicado en el estado de Gujarat, y es el mayor operador aeroportuario del país. La expansión de sus negocios lo llevó a convertirse en una de las figuras más influyentes del sector empresarial asiático.

De acuerdo con el ranking de multimillonarios en tiempo real de Forbes, Gautam Adani posee una fortuna estimada en US$ 86.900 millones. Esa cifra lo ubica entre las personas más ricas de Asia, detrás de Mukesh Ambani, con US$ 99.700 millones, y por delante de Masayoshi Son, fundador de SoftBank, con US$ 51.500 millones.

Un imperio en expansión y con controversias

El crecimiento del empresario no estuvo exento de controversias. En 2023, la firma de análisis Hindenburg Research lo acusó de manipulación bursátil y fraude en lo que describió como "la mayor estafa de la historia corporativa". Sin embargo, según Forbes, los reguladores indios concluyeron posteriormente que esas acusaciones "no estaban acreditadas".

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Más adelante, en noviembre de 2024, el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo imputó por un supuesto esquema de sobornos por US$ 250 millones relacionado con contratos de energía solar. Adani y sus ejecutivos rechazaron las acusaciones y, de acuerdo con Forbes, en mayo de este año el organismo estadounidense retiró los cargos.

Tras esa decisión, la capitalización conjunta de seis subsidiarias del Grupo Adani alcanzó aproximadamente los US$ 191.000 millones. El resultado fortaleció la posición financiera de un conglomerado que continúa ampliando sus negocios en distintos sectores.

En febrero de este año, el grupo anunció un plan de inversiones por US$ 250.000 millones para la próxima década. Según informó Forbes, el proyecto tendrá foco en inteligencia artificial e infraestructura tecnológica, incluyendo US$ 100.000 millones destinados a centros de datos en India hasta 2035 y otros US$150.000 millones para servidores, computación en la nube e infraestructura eléctrica.

La expansión también incluye a AdaniConnex, la empresa conjunta con EdgeConneX, que proyecta desarrollar hasta 5 gigavatios de capacidad en centros de datos. Además, el grupo trabaja junto a Google en un campus de inteligencia artificial en Visakhapatnam y mantiene proyectos con Microsoft en Hyderabad y Pune.

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Por último, en paralelo, Adani Green Energy impulsa un desarrollo de energías renovables de 30 gigavatios en Khavda, Gujarat, de los cuales más de 10 gigavatios ya se encuentran operativos. En ese contexto, la adquisición de Meridian Transportes Marítimos aparece alineada con la estrategia internacional de Adani Ports, que busca ampliar su presencia en mercados donde crece la demanda de infraestructura vinculada al gas natural licuado. Con esa operación, Argentina pasó a formar parte del mapa de expansión global del grupo liderado por Gautam Adani.

GZ / EM